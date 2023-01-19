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***TMSN* *ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.01.2023 18:32
***TMSN* *ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMSN******ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN)'de sahip olduğu 15.000.000 adet pay T. Halk Bankası A.Ş.  lehine 240.000.000-TL tutarla rehnedilmiş ve 06.01.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu. Söz konusu paylardaki değer artışı nedeniyle  240.000.000-TL olan rehin tutarı  450.000.000-TL' ye  çıkarılmıştır. 
Ayrıca Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ile 2.500.000 adet TMSN halka kapalı B grubu pay karşılığı rehin sözleşmesi imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103243


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