***TMSN* *ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN******ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TMSN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN)'de sahip olduğu 15.000.000 adet pay T. Halk Bankası A.Ş. lehine 240.000.000-TL tutarla rehnedilmiş ve 06.01.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu. Söz konusu paylardaki değer artışı nedeniyle 240.000.000-TL olan rehin tutarı 450.000.000-TL' ye çıkarılmıştır.Ayrıca Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ile 2.500.000 adet TMSN halka kapalı B grubu pay karşılığı rehin sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103243BIST