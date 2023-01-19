***TMSN* *ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2023 18:32
***TMSN******ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN)'de sahip olduğu 15.000.000 adet pay T. Halk Bankası A.Ş. lehine 240.000.000-TL tutarla rehnedilmiş ve 06.01.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu. Söz konusu paylardaki değer artışı nedeniyle 240.000.000-TL olan rehin tutarı 450.000.000-TL' ye çıkarılmıştır.
Ayrıca Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ile 2.500.000 adet TMSN halka kapalı B grubu pay karşılığı rehin sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103243
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 38,20
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
18:0518,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
18:0520,2937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
18:051.162,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.162,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.162,20
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|38,50
|2.567.681
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.970.478
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|116.275.114
|% 9,98
|
|FLAP
|15,99
|452.101.480
|% 9,97
|
|PKART
|26,04
|16.373.468
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,25
|232.724.764
|% -10,00
|
|PRDGS
|9,29
|544.475.599
|% -9,98
|
|ARMDA
|307,10
|26.068.882
|% -7,69
|
|SEGYO
|2,34
|50.178.423
|% -5,65
|
|CMENT
|66,00
|378.663
|% -5,58
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 3,69
|
|EREGL
|40,36
|6.705.143.545
|% -0,54
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 4,07
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,41
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,62
|2.512.274.686
|% 2,11
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7958
|18,7991
|% 0,00
|
|Euro
|20,2819
|20,2937
|% 0,03
|
|Sterlin
|23,1347
|23,2507
|% 0,05
|
|Frank
|20,4178
|20,5408
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9890
|5,0141
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|19,34
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.161
|10,11
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.866
|7.936
|57,00
|
|Yarım
|3.833
|3.883
|27,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.942
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,30
|0,11
|
|B. Petrol
|85,66
|85,66
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
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17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem