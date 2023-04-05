***TMSN* *ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN******ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TMSN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/01/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEreğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Vakıf Katılım Bankası A.Ş. arasında 3.000.000 adet TMSN halka kapalı B grubu pay karşılığı rehin sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131968BIST