***TMSN* *ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN******ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TMSN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile Ereğli Tekstil arasında rehin ek sözleşmesi yapılmış olup, rehinli paylar üzerindeki rehin tutarı 90.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ne çıkartılmış 30.12.2021 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Söz konusu paylardaki değer artışı nedeniyle 120.000.000-TL olan rehin tutarı 750.000.000-TL' ye çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195817BIST