***TMSN* *ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN******ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TMSN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEreğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ye ait ve Deniz Bank A.Ş' ye rehinli 1.500.000 adet halka kapalı B grubu TMSN hissesi üzerindeki rehin Deniz Bank A.Ş tarafından kaldırılmış olup, 1.500.000 adet halka kapalı B grubu TMSN hissesi kredi ilişkilerimizden dolayı Emlak Katılım Bankası A.Ş . ‘ ye rehin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241164BIST