***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.09.2022 17:34
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.09.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin
14.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla seçilen,
2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanması genel kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059390
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1434
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05992,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -8,60
|Açılış
|: 991,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2004
|18,2053
|% 0,11
|
|Euro
|18,1317
|18,1535
|% -0,78
|
|Sterlin
|20,9343
|21,0393
|% -0,69
|
|Frank
|18,4233
|18,5343
|% -0,58
|
|Riyal
|4,8314
|4,8556
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-16,21
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-8,65
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.678
|6.746
|-28,00
|
|Yarım
|3.254
|3.298
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-2,92
|