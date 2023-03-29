***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.03.2023 15:34
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanması ve genel kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129270
BIST
16:324.841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 29,90
|Açılış
|: 4.803
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|Önceki Kapanış
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4.865
En Düşük
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16:3219,1426
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|: 19,4000
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|Önceki Kapanış
|: 19,4300
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19,3183
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19,0959
16:3220,8036
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|: 21,0250
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|: 1.207,48
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|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
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1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:32
|RODRG
|55,55
|18.338.682
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.278.668
|% 9,99
|
|UZERB
|183,00
|1.514.325
|% 9,98
|
|VKING
|37,94
|15.016.838
|% 9,97
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|LIDFA
|6,05
|141.358.523
|% -9,57
|
|SANEL
|14,35
|39.013.302
|% -9,23
|
|SAMAT
|21,30
|30.544.034
|% -8,66
|
|DERIM
|10,15
|139.317.458
|% -8,06
|
|AKFYE
|20,76
|6.726.541.901
|% -8,14
|
|ASTOR
|56,25
|5.103.779.895
|% 2,93
|
|EREGL
|36,16
|5.078.895.940
|% 1,01
|
|THYAO
|120,40
|2.615.638.273
|% 0,84
|
|TUPRS
|531,70
|1.974.615.817
|% 3,77
|
|AKFYE
|20,76
|6.726.541.901
|% -8,14
|
|EKGYO
|6,32
|1.002.098.621
|% -0,78
|
|EREGL
|36,16
|5.078.895.940
|% 1,01
|
|ISCTR
|13,03
|1.693.240.960
|% 0,23
|
|ASTOR
|56,25
|5.103.779.895
|% 2,93
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1384
|19,1426
|% 0,14
|
|Euro
|20,7813
|20,8036
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,4876
|23,6054
|% -0,14
|
|Frank
|20,7103
|20,8350
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0810
|5,1064
|% 0,10
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,59
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|8.150
|8.274
|-26,00
|
|Tam
|8.167
|8.257
|-74,00
|
|Yarım
|4.004
|4.040
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.002
|2.020
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,08
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,73
|