***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.505.258 -22.231.494 399.908.787 399.908.787Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-330.597 -330.597 -330.597Transferler-22.231.494 22.231.494 0 0Dönem Karı (Zararı)-5.959.410 -5.959.410 -5.959.410Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-372.658 -372.658 -372.658Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 172.764.682 -624.814 14.047.934 84.943.167 -5.959.410 393.246.122 393.246.122Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804Transferler-34.360.041 34.360.041 0 0Dönem Karı (Zararı)-8.801.153 -8.801.153 -8.801.153Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-491.101 -491.101 -491.101Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -1.429.918 14.047.934 -8.801.153 722.292.550 722.292.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.753.130 -2.970.235Dönem Karı (Zararı)-8.801.153 -5.959.410Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-8.801.153 -5.959.410Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.004.848 11.955.926Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.736.174 4.905.827Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.378.791 -1.670.105Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.554.470 -1.670.105Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-175.679 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-23.733 -850.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler780.799 578.875Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-804.532 -1.429.686Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.745.362 12.073.920Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.840.367 -556.263Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9.585.729 12.630.183Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-831.746 -2.502.905İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.345.193 -8.966.751Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.501.740 -40.660.026İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.501.740 -40.660.026Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.672.895 17.994.706Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.404.944 3.870.932Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.217.217 11.832.378İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-15.217.217 11.832.378Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)422.020 -1.334.495Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21.683.793 -670.246Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.141.498 -2.970.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-578.630 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-33.002 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI673.546 -2.713.527Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları1.820.019 -48.125Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri89.670 519Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri89.670 519Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.236.143 -2.665.921Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.236.143 -2.665.921FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.967.013 6.762.777Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri31.731.162 18.440.983Kredilerden Nakit Girişleri31.731.162 18.440.983Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-298.056 114.045Ödenen Faiz-9.306.460 -12.348.514Alınan Faiz1.840.367 556.263YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.887.429 1.079.015NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.887.429 1.079.015DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.029.057 5.541.685DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.916.486 6.620.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri35.916.486 27.029.057Finansal Yatırımlar51.764.096 53.584.115Ticari Alacaklar216.024.089 212.822.218İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16.844.475 13.159.275İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar199.179.614 199.662.943Diğer Alacaklar76.247.367 60.607.598İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar73.957.590 58.512.230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.289.777 2.095.368Stoklar135.522.310 137.019.526Peşin Ödenmiş Giderler30.920.264 19.534.662İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30.920.264 19.534.662Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39.667 6.665Diğer Dönen Varlıklar9.602.810 9.700.061İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9.602.810 9.700.061ARA TOPLAM556.037.089 520.303.902TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR556.037.089 520.303.902DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 700.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar700.000 700.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar700.000 700.000Ticari Alacaklar2.150.331 2.044.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.150.331 2.044.700Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.714.985 17.714.985Maddi Duran Varlıklar666.093.733 672.784.947Kullanım Hakkı Varlıkları3.338.994 3.422.469Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.523.198 5.338.211Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.523.198 5.338.211Peşin Ödenmiş Giderler116.593İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler116.593Ertelenmiş Vergi VarlığıTOPLAM DURAN VARLIKLAR694.637.834 702.005.312TOPLAM VARLIKLAR1.250.674.923 1.222.309.214KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar260.291.667 213.278.551İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar260.291.667 213.278.551Banka Kredileri260.202.340 213.195.094Kiralama İşlemlerinden Borçlar89.327 83.457Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.022.649 939.354İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.022.649 939.354Ticari Borçlar85.606.254 98.097.273İlişkili Taraflara Ticari Borçlar203.518 8.523.417İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar85.402.736 89.573.856Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.074.313 3.652.293Diğer Borçlar22.532.050 25.258.248İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14.645.761 21.318.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.886.289 3.939.781Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.270.843 15.587.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.270.843 15.587.050Kısa Vadeli Karşılıklar8.938.477 9.640.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.782.598 1.679.593Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.155.879 7.960.411ARA TOPLAM420.736.253 366.452.773TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER420.736.253 366.452.773UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar54.933.830 71.317.866İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar54.933.830 71.317.866Banka Kredileri50.973.683 67.333.062Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.960.147 3.984.804Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.675.670 3.946.890Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü48.036.620 49.006.881TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.646.120 124.271.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER528.382.373 490.724.410ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar722.292.550 731.584.804Ödenmiş Sermaye115.000.000 115.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.074.563 13.074.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)538.321.961 538.813.062Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)538.321.961 538.813.062Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.429.918 -938.817Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)539.751.879 539.751.879Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.047.934 14.047.934Yasal Yedekler14.047.934 14.047.934Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları50.649.245 85.009.286Net Dönem Karı veya Zararı-8.801.153 -34.360.041TOPLAM ÖZKAYNAKLAR722.292.550 731.584.804TOPLAM KAYNAKLAR1.250.674.923 1.222.309.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat109.921.863 96.293.377Satışların Maliyeti-91.040.263 -83.405.977TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.881.600 12.887.400BRÜT KAR (ZARAR)18.881.600 12.887.400Genel Yönetim Giderleri-6.017.406 -5.755.360Pazarlama Giderleri-7.368.887 -8.254.680Araştırma ve Geliştirme Giderleri-4.897.440 -3.782.042Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.454.141 8.940.217Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.923.794 -6.277.022ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-871.786 -2.241.487FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-871.786 -2.241.487Finansman Gelirleri1.840.367 6.127.686Finansman Giderleri-10.601.480 -12.348.514SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.632.899 -8.462.315Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri831.746 2.502.905Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri831.746 2.502.905SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.801.153 -5.959.410DÖNEM KARI (ZARARI)-8.801.153 -5.959.410Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-8.801.153 -5.959.410Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-491.100 -372.658Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-629.616 -477.767Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-629.616 -477.767Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler138.516 105.109Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi138.516 105.109Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-491.100 -372.658TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.292.253 -6.332.068Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-9.292.253 -6.332.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850292BIST