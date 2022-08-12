***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 0 824.580.213Transferler169.407 58.765.733 -58.935.140 0 0 0Dönem Karı (Zararı)41.741.057 41.741.057 0 41.741.057Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-730.639 -730.639 0 -730.639Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 574.530.804 -2.388.112 14.217.341 109.414.978 41.741.057 865.590.631 0 865.590.631Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 703.162.586 -1.434.010 14.217.341 109.414.978 50.570.441 1.004.005.899 0 1.004.005.899Transferler6.338.351 44.232.090 -50.570.441 0 0 0Dönem Karı (Zararı)277.248.746 277.248.746 0 277.248.746Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.389.757 -1.389.757 0 -1.389.757Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 703.162.586 -2.823.767 20.555.692 153.647.068 277.248.746 1.279.864.888 0 1.279.864.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.565.734 -32.987.886Dönem Karı (Zararı)277.248.746 41.741.057Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler107.502.290 72.758.537Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 36.499.883 27.729.362Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler254.958 5.352.103Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -407.403 6.278.407Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 662.361 -926.304Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.188.686 10.077.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 3.243.607 1.646.317Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -4.480.558 488.457Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.425.637 7.942.589Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.563.887 20.515.995Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.394.325 -8.812.983Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 44.958.212 29.328.978Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.467.086 -4.714.533Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -13.467.086 -4.714.533Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 48.659.932 13.798.247Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-197.970 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-197.970 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-311.731.719 -140.124.760Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-197.473.931 -62.050.037İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.649.197 -7.770.678İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-181.824.734 -54.279.359Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.402.325 41.000.276İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.895.359 67.956.434İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.506.966 -26.956.158Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-147.278.384 -184.667.535Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-64.682.726 12.774.941Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler143.478.300 33.275.227İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-20.515.116 4.565.035İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)163.993.416 28.710.192Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.068.681 4.783.673Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.497.545 3.164.325İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 2.360İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.497.545 3.161.965Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-22.938.879 11.594.370Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları73.019.317 -25.625.166Kira Ödemeleri-809.290 -681.128Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.025.869 -6.530.629Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15 -618.424 -150.963YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-84.638.543 -8.906.696Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 30.160 2.150Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri213.025 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri213.025 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-84.881.728 -8.908.846Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -78.712.134 -8.747.417Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -6.169.594 -161.429FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.696.763 14.929.707Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri72.375.350 41.028.725Kredilerden Nakit Girişleri72.375.350 41.028.725Ödenen Faiz-44.795.140 -28.550.721Alınan Faiz2.116.553 2.451.703YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.623.954 -26.964.875NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.623.954 -26.964.875DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 45.945.232 55.360.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 59.569.186 28.395.597Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 59.569.186 45.945.232Finansal Yatırımlar5 140.788.271 119.073.573Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar140.788.271 119.073.573Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar140.788.271 119.073.573Ticari Alacaklar384.293.515 186.412.181İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 33.381.803 17.732.606İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 350.911.712 168.679.575Diğer Alacaklar28.604.081 21.450.769İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 24.517.895 18.622.536İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.086.186 2.828.233Stoklar9 830.352.311 683.736.288Peşin Ödenmiş Giderler83.062.260 43.231.868İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 83.062.260 43.231.868Diğer Dönen Varlıklar72.774.631 47.922.297İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 72.774.631 47.922.297ARA TOPLAM1.599.444.255 1.147.772.208TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.599.444.255 1.147.772.208DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 700.000Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar700.000 700.000Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar170.082 149.801İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 170.082 149.801Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 17.714.985 17.714.985Maddi Duran Varlıklar12 890.261.302 843.223.491Arazi ve Arsalar441.516.012 441.516.012Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri5.399.566 5.719.196Binalar88.175.028 88.764.410Tesis, Makine ve Cihazlar265.036.603 292.509.991Taşıtlar360.587 494.689Mobilya ve Demirbaşlar7.901.435 7.288.183Özel Maliyetler3.648.081 4.195.462Yapılmakta Olan Yatırımlar78.223.990 2.735.548Kullanım Hakkı Varlıkları7.800.209 6.565.577Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 9.747.355 7.985.354Diğer Haklar9.747.355 7.985.354Ertelenmiş Vergi Varlığı21 0 178.235TOPLAM DURAN VARLIKLAR926.393.933 876.517.443TOPLAM VARLIKLAR2.525.838.188 2.024.289.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar363.504.851 294.189.121İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar363.504.851 294.189.121Banka Kredileri6 362.753.500 293.558.177Kiralama İşlemlerinden Borçlar751.351 630.944Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları40.369.156 46.931.676İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları40.369.156 46.931.676Banka Kredileri6 40.369.156 46.931.676Ticari Borçlar498.438.349 354.960.049İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 15.591.146 36.106.262İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 482.847.203 318.853.787Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 15.254.477 7.185.796Diğer Borçlar10.870.466 7.111.374İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.870.466 7.111.374Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)68.221.390 91.160.269İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 68.221.390 91.160.269Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34.940.914 11.316.600Kısa Vadeli Karşılıklar31.679.192 31.951.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 5.222.769 3.440.516Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 26.456.423 28.511.344ARA TOPLAM1.063.278.795 844.806.745TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.063.278.795 844.806.745UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar82.370.903 71.727.327İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar73.975.837 64.577.744Banka Kredileri6 73.975.837 64.577.744İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.395.066 7.149.583Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.395.066 7.149.583Diğer Borçlar610.278 871.825İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 610.278 871.825Uzun Vadeli Karşılıklar9.013.655 6.433.529Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 9.013.655 6.433.529Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 90.699.669 96.444.326TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER182.694.505 175.477.007TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.245.973.300 1.020.283.752ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 1.279.864.888 1.004.005.899Ödenmiş Sermaye115.000.000 115.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.074.563 13.074.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)700.338.819 701.728.576Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)700.338.819 701.728.576Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)703.162.586 703.162.586Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.823.767 -1.434.010Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.555.692 14.217.341Yasal Yedekler20.555.692 14.217.341Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları153.647.068 109.414.978Net Dönem Karı veya Zararı277.248.746 50.570.441Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.279.864.888 1.004.005.899TOPLAM KAYNAKLAR2.525.838.188 2.024.289.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.431.934.422 606.309.080 919.646.465 341.123.574Satışların Maliyeti18 -935.299.274 -454.685.673 -609.068.424 -254.552.977TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)496.635.148 151.623.407 310.578.041 86.570.597BRÜT KAR (ZARAR)496.635.148 151.623.407 310.578.041 86.570.597Genel Yönetim Giderleri19 -17.922.517 -11.022.414 -10.225.718 -5.851.113Pazarlama Giderleri19 -117.680.728 -53.110.149 -87.249.093 -27.484.536Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -15.686.227 -13.318.881 -5.778.078 -6.849.689Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20.466.913 8.328.168 8.489.870 427.567Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-18.807.110 -11.159.365 -6.799.793 -3.846.336ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)347.005.479 71.340.766 209.015.229 42.966.490Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5 21.744.858 4.714.533 17.581.671 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.023.158FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)368.750.337 76.055.299 226.596.900 38.943.332Finansman Gelirleri20 2.116.553 8.812.983 1.413.347 7.731.575Finansman Giderleri20 -44.958.212 -29.328.978 -21.639.064 -18.853.750SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)325.908.678 55.539.304 206.371.183 27.821.157Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-48.659.932 -13.798.247 -26.343.977 -13.329.263Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -53.878.915 -18.347.927 -28.927.480 -17.526.210Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 5.218.983 4.549.680 2.583.503 4.196.947SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)277.248.746 41.741.057 180.027.206 14.491.894DÖNEM KARI (ZARARI)277.248.746 41.741.057 180.027.206 14.491.894Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları277.248.746 41.741.057 180.027.206 14.491.894Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.389.757 -730.629 535.899 -514.113Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.737.196 -913.288 669.874 -642.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler347.439 182.659 -133.975 128.529Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 347.439 182.659 -133.975 128.529Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.389.757 -730.629 535.899 -514.113TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)275.858.989 41.010.428 180.563.105 13.977.781Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları275.858.989 41.010.428 180.563.105 13.977.781http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055245BIST