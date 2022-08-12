***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 19:51
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 0 824.580.213
Transferler
169.407 58.765.733 -58.935.140 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
41.741.057 41.741.057 0 41.741.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-730.639 -730.639 0 -730.639
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -2.388.112 14.217.341 109.414.978 41.741.057 865.590.631 0 865.590.631
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 703.162.586 -1.434.010 14.217.341 109.414.978 50.570.441 1.004.005.899 0 1.004.005.899
Transferler
6.338.351 44.232.090 -50.570.441 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
277.248.746 277.248.746 0 277.248.746
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.389.757 -1.389.757 0 -1.389.757
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 703.162.586 -2.823.767 20.555.692 153.647.068 277.248.746 1.279.864.888 0 1.279.864.888
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.565.734 -32.987.886
Dönem Karı (Zararı)
277.248.746 41.741.057
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.502.290 72.758.537
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 36.499.883 27.729.362
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
254.958 5.352.103
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -407.403 6.278.407
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 662.361 -926.304
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.188.686 10.077.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.243.607 1.646.317
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -4.480.558 488.457
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.425.637 7.942.589
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.563.887 20.515.995
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.394.325 -8.812.983
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 44.958.212 29.328.978
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.467.086 -4.714.533
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -13.467.086 -4.714.533
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 48.659.932 13.798.247
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-197.970 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-197.970 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-311.731.719 -140.124.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-197.473.931 -62.050.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.649.197 -7.770.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-181.824.734 -54.279.359
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.402.325 41.000.276
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.895.359 67.956.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.506.966 -26.956.158
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-147.278.384 -184.667.535
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-64.682.726 12.774.941
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.478.300 33.275.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.515.116 4.565.035
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
163.993.416 28.710.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.068.681 4.783.673
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.497.545 3.164.325
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 2.360
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.497.545 3.161.965
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-22.938.879 11.594.370
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.019.317 -25.625.166
Kira Ödemeleri
-809.290 -681.128
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.025.869 -6.530.629
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 -618.424 -150.963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.638.543 -8.906.696
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 30.160 2.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
213.025 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
213.025 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-84.881.728 -8.908.846
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -78.712.134 -8.747.417
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.169.594 -161.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.696.763 14.929.707
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.375.350 41.028.725
Kredilerden Nakit Girişleri
72.375.350 41.028.725
Ödenen Faiz
-44.795.140 -28.550.721
Alınan Faiz
2.116.553 2.451.703
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.623.954 -26.964.875
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.623.954 -26.964.875
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.945.232 55.360.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.569.186 28.395.597
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 59.569.186 45.945.232
Finansal Yatırımlar
5 140.788.271 119.073.573
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
140.788.271 119.073.573
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
140.788.271 119.073.573
Ticari Alacaklar
384.293.515 186.412.181
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 33.381.803 17.732.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 350.911.712 168.679.575
Diğer Alacaklar
28.604.081 21.450.769
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 24.517.895 18.622.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.086.186 2.828.233
Stoklar
9 830.352.311 683.736.288
Peşin Ödenmiş Giderler
83.062.260 43.231.868
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 83.062.260 43.231.868
Diğer Dönen Varlıklar
72.774.631 47.922.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 72.774.631 47.922.297
ARA TOPLAM
1.599.444.255 1.147.772.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.599.444.255 1.147.772.208
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
170.082 149.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 170.082 149.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
12 890.261.302 843.223.491
Arazi ve Arsalar
441.516.012 441.516.012
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.399.566 5.719.196
Binalar
88.175.028 88.764.410
Tesis, Makine ve Cihazlar
265.036.603 292.509.991
Taşıtlar
360.587 494.689
Mobilya ve Demirbaşlar
7.901.435 7.288.183
Özel Maliyetler
3.648.081 4.195.462
Yapılmakta Olan Yatırımlar
78.223.990 2.735.548
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.800.209 6.565.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 9.747.355 7.985.354
Diğer Haklar
9.747.355 7.985.354
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 178.235
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
926.393.933 876.517.443
TOPLAM VARLIKLAR
2.525.838.188 2.024.289.651
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
363.504.851 294.189.121
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
363.504.851 294.189.121
Banka Kredileri
6 362.753.500 293.558.177
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
751.351 630.944
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.369.156 46.931.676
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.369.156 46.931.676
Banka Kredileri
6 40.369.156 46.931.676
Ticari Borçlar
498.438.349 354.960.049
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 15.591.146 36.106.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 482.847.203 318.853.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 15.254.477 7.185.796
Diğer Borçlar
10.870.466 7.111.374
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.870.466 7.111.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
68.221.390 91.160.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 68.221.390 91.160.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34.940.914 11.316.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.679.192 31.951.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.222.769 3.440.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 26.456.423 28.511.344
ARA TOPLAM
1.063.278.795 844.806.745
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.063.278.795 844.806.745
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.370.903 71.727.327
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.975.837 64.577.744
Banka Kredileri
6 73.975.837 64.577.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.395.066 7.149.583
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.395.066 7.149.583
Diğer Borçlar
610.278 871.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 610.278 871.825
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.013.655 6.433.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 9.013.655 6.433.529
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 90.699.669 96.444.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.694.505 175.477.007
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.245.973.300 1.020.283.752
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 1.279.864.888 1.004.005.899
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
700.338.819 701.728.576
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
700.338.819 701.728.576
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
703.162.586 703.162.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.823.767 -1.434.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.555.692 14.217.341
Yasal Yedekler
20.555.692 14.217.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
153.647.068 109.414.978
Net Dönem Karı veya Zararı
277.248.746 50.570.441
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.279.864.888 1.004.005.899
TOPLAM KAYNAKLAR
2.525.838.188 2.024.289.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 1.431.934.422 606.309.080 919.646.465 341.123.574
Satışların Maliyeti
18 -935.299.274 -454.685.673 -609.068.424 -254.552.977
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
496.635.148 151.623.407 310.578.041 86.570.597
BRÜT KAR (ZARAR)
496.635.148 151.623.407 310.578.041 86.570.597
Genel Yönetim Giderleri
19 -17.922.517 -11.022.414 -10.225.718 -5.851.113
Pazarlama Giderleri
19 -117.680.728 -53.110.149 -87.249.093 -27.484.536
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -15.686.227 -13.318.881 -5.778.078 -6.849.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.466.913 8.328.168 8.489.870 427.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-18.807.110 -11.159.365 -6.799.793 -3.846.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
347.005.479 71.340.766 209.015.229 42.966.490
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5 21.744.858 4.714.533 17.581.671 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.023.158
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
368.750.337 76.055.299 226.596.900 38.943.332
Finansman Gelirleri
20 2.116.553 8.812.983 1.413.347 7.731.575
Finansman Giderleri
20 -44.958.212 -29.328.978 -21.639.064 -18.853.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
325.908.678 55.539.304 206.371.183 27.821.157
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.659.932 -13.798.247 -26.343.977 -13.329.263
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -53.878.915 -18.347.927 -28.927.480 -17.526.210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 5.218.983 4.549.680 2.583.503 4.196.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
277.248.746 41.741.057 180.027.206 14.491.894
DÖNEM KARI (ZARARI)
277.248.746 41.741.057 180.027.206 14.491.894
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
277.248.746 41.741.057 180.027.206 14.491.894
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.389.757 -730.629 535.899 -514.113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.737.196 -913.288 669.874 -642.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
347.439 182.659 -133.975 128.529
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 347.439 182.659 -133.975 128.529
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.389.757 -730.629 535.899 -514.113
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
275.858.989 41.010.428 180.563.105 13.977.781
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
275.858.989 41.010.428 180.563.105 13.977.781
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055245
BIST