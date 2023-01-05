***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
05.01.2023 13:27
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 13 Mart 2023 Pazartesi günü kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 13/03/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093987
BIST
13:485.461
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -62,06
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
13:4818,7655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
13:4819,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0731
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
13:481.116,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.116,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler13:48
|EUKYO
|4,84
|3.762.050
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|190.505.540
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|50.050.641
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|3.714.476
|% 9,82
|
|KUVVA
|51,95
|889.954
|% 8,23
|
|ULUSE
|202,50
|25.699.126
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|119.318.957
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|493.434
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|10.473.782
|% -9,87
|
|BMSTL
|44,02
|126.492.009
|% -8,22
|
|EREGL
|43,84
|11.854.842.133
|% 2,14
|
|THYAO
|144,00
|8.056.913.466
|% -0,35
|
|KRDMD
|19,26
|4.709.306.282
|% -2,68
|
|ASELS
|64,00
|4.015.769.145
|% -1,77
|
|EKGYO
|9,21
|2.742.773.112
|% -2,23
|
|EKGYO
|9,21
|2.742.773.112
|% -2,23
|
|EREGL
|43,84
|11.854.842.133
|% 2,14
|
|KRDMD
|19,26
|4.709.306.282
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,41
|1.967.266.782
|% -1,98
|
|AKBNK
|19,69
|2.684.693.632
|% 0,20
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7609
|18,7655
|% 0,12
|
|Euro
|19,9449
|19,9651
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,4952
|22,6080
|% -0,17
|
|Frank
|20,1569
|20,2783
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9762
|5,0011
|% 0,14
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-7,20
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.634
|-10,00
|
|Tam
|7.558
|7.616
|-10,00
|
|Yarım
|3.660
|3.723
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,18
|
|B. Petrol
|79,73
|79,73
|1,89
|