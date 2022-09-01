***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 28.07.2022Genel Kurul Tarihi 01.09.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporun müzakeresi ve onaylanması,4 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin, görev dağılımlarının ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,8 - Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,9 - 2021 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,12 - Dilek ve Teminler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Genel_Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 TÜMOSAN 2021 Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2021 yılı Olağan Genel Kurul Vekalatname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin01/09/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı TutanağıTümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2021 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 1 Eylül 2022 Perşembe günü, saat 11:00'da, Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/08/2022 tarih ve 77710191 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MÜCAHİT GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 2 Ağustos 2022 tarih ve 10630 sayılı nüshası 111'inci sayfasında ve Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek sureti ile adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden(EGKS) alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 115.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet paydan A Grubu 2.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.000.000 adet payın asaleten, B Grubu 70.011.399,156 TL'lik sermayeye karşılık 70.011.399,156 adet payın vekaleten, 84.629 adet payın asaleten olmak üzere toplam 72.096.028,156 TL'lik sermayeye karşılık 72.096.028,156 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı Sn. Muzaffer ALBAYRAK tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Muzaffer ALBAYRAK' ın, ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Mustafa Yılmaz'ın seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Makbule Keçeci atandı.2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okundu olarak sayılması oylandı oy birliği ile kabul edildi. Müzakere edildi söz alan olmadı bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi.4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin, görev dağılımlarının ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak ………………..T.C. Kimlik numaralı Ahmet ALBAYRAK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak …………. T.C. kimlik numaralı Nuri ALBAYRAK, Yönetim Kurulu Üyesi olarak ……………… T.C. kimlik numaralı Muzaffer ALBAYRAK, Yönetim Kurulu Üyesi olarak ………………. T.C. kimlik numaralı Mesut Muhammet ALBAYRAK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ……………… T.C. kimlik numaralı Prof. Dr. Turan EROL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ………………. T.C.kimlik numaralı Prof. Dr. İsmail YÜKSEK' nin 3 yıl süre ile seçilmeleri ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 10.000 TL net huzur hakkı ödenmesine 11.399 olumsuz oya karşılık 72.084.629,156 adet olumlu oy ile , oy çokluğu ile kabul edilmiştir.6. Şirketimiz tarafından 31.12.2021 tarihli Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 50.570.441 TL Net Dönem Karı gerçekleşmiş olup, Dönem Karının 2022 - 2024 yıllarında yapılan/planlanan yatırımların finansmanında Özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden 2021 yılında kar dağıtılmaması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.7. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetim firması olarak "Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin'' onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.8. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2021 yılı için de kurum ve kuruluşlara 3.011.600 - TL bağışı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2022 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının kar olmaması halinde 7.000.000 TL' ye kadar, kar olması durumunda da üst sınırının net kar'ın %3'üne kadar olarak belirlenmesine 11.399 olumsuz oya karşılık 72.084.629,156 adet olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.9. Bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemlerin ortaklar tarafından Bağımsız Denetim Raporundan incelenmiş olması nedeni ile okundu sayılmasına 11.399 olumsuz oya karşılık 72.084.629,156 adet olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Genel Kurul'a bilgi verildi.10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, 2021 yılı içerisinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan rehin, teminat, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verilmesi 11.399 olumsuz oya karşılık 72.084.629,156 adet olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi.12. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan Hamza İnan ve Mehlika Sibel Durukan şirketin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ilettiler.Bakanlık Temsilcisi Toplantı BaşkanıMÜCAHİT GÜNGÖR MUZAFFER ALBAYRAKTutanak YazmanıMUSTAFA YILMAZHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Eylül 2022 Perşembe günü saat 11:00‘da Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı/ Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059308BIST