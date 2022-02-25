***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 16:32
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunduğu sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004537
BIST
16:311.955
En Yüksek
|Değişim
|: 5,62%
|| 104,06
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
16:3113,8735
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1495
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
16:3115,6149
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,2306
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
16:31840,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -14,93
|Açılış
|: 840,38
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler16:31
|TIRE
|9,46
|27.912.717
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|16.242.336
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|ARMDA
|59,50
|3.153.822
|% -6,23
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|KLGYO
|0,89
|162.431.954
|% -3,26
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|ANHYT
|13,98
|7.238.353
|% -1,27
|
|THYAO
|27,24
|5.860.635.898
|% 7,75
|
|EREGL
|30,80
|2.474.687.762
|% 5,91
|
|KRDMD
|11,29
|1.373.670.464
|% 7,01
|
|GARAN
|11,41
|1.358.891.067
|% 3,63
|
|YKBNK
|3,68
|1.010.641.052
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,07
|569.719.607
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,68
|1.010.641.052
|% 4,25
|
|THYAO
|27,24
|5.860.635.898
|% 7,75
|
|KLGYO
|0,89
|162.431.954
|% -3,26
|
|HUNER
|2,80
|417.330.652
|% 5,26
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8537
|13,8735
|% -1,07
|
|Euro
|15,5872
|15,6149
|% -1,46
|
|Sterlin
|18,4129
|18,5052
|% -1,60
|
|Frank
|14,8127
|14,9019
|% -1,84
|
|Riyal
|3,6628
|3,6811
|% -1,66
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-3,54
|
|Altın Gr.
|837
|837
|-18,08
|
|Cumhuriyet
|5.602
|5.686
|-484,00
|
|Tam
|5.570
|5.715
|-491,21
|
|Yarım
|2.692
|2.765
|-237,62
|
|Çeyrek
|1.350
|1.382
|-118,80
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|-0,22
|
|B. Petrol
|95,16
|95,16
|-0,26
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46AKFGY
Yüzde 9.87 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 150 adet işlem
-
16:44ALARK
Yüzde 8.74 oranında artışla 18.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 353, 908 adet işlem
-
16:42XU100
Endeks 1, 957 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 71 üstünde . İşlem hacmi 29, 161.00 milyon TL de
-
16:41GESAN
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 075, 978 adet işlem
-
16:40KRTEK
Yüzde 9.68 oranında artışla 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 089, 321 adet işlem