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***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.12.2023 09:21
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.12.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 08.12.2023 tarihli Kira Sertifikası İhracına ilişkin yönetim kurulu kararı KAP açıklamasına istinaden, 13.12.2023 tarihinde TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı kira sertifikası ihracı için ihraççı Hedef Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225664


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