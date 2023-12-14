***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz 08.12.2023 tarihli Kira Sertifikası İhracına ilişkin yönetim kurulu kararı KAP açıklamasına istinaden, 13.12.2023 tarihinde TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı kira sertifikası ihracı için ihraççı Hedef Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225664BIST