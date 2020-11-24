***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.11.2020 12:45
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN. A.Ş. 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIMI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 20.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.11.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUMO00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, TMSN, TRETUMO00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUMO00029 0 0
B Grubu, TMSN, TRETUMO00011 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 31.12.2019 tarihli Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 34.360.041 TL Net Dönem Zararı gerçekleşmiş olup 2019 yılında kar dağıtılamayacağı hususu Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup dağıtılmaması yönündeki teklifi oy birliği ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar dagıtım tabloları 2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 115.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 13.843.979,71
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -43.789.909 -53.706.510,5
4. Vergiler ( - ) 9.429.868 0
5. Net Dönem Kârı -34.360.041 -53.706.510,5
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -22.231.494 -44.076.606,76
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 227.585 227.585
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz tarafından 31.12.2019 tarihli Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 34.360.041 TL Net Dönem Zararı gerçekleşmiş olup 2019 yılında kar dağıtılamayacağı hususu Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup dağıtılmaması yönündeki teklifi oy birliği ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889720
BIST