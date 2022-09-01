***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.09.2022 16:04
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN. A.Ş. 2021 YILI KAR PAYI DAĞITIMI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 24.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.09.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUMO00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, TMSN, TRETUMO00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUMO00029 0 0
B Grubu, TMSN, TRETUMO00011 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 31.12.2021 tarihli Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 50.570.441 TL Net Dönem Karı gerçekleşmiş olup, Dönem Karının 2022 - 2024 yıllarında yapılan/planlanan yatırımların finansmanında Özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden 2021 yılında kar dağıtılmaması hususu Genel Kurulda oy birliği ile kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TÜMOSAN KAR DAĞITIM TABLOSU 2021.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 115.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 13.843.979,71
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 70.133.018 111.514.975,9
4. Vergiler ( - ) 19.562.577 25.011.470
5. Net Dönem Kârı 50.570.441 86.503.506
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 50.570.441 86.503.506
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.011.600 3.261.600
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059313
BIST