***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
16.09.2022 15:15
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063549
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamıştır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063549
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Pay sahipleri dışında Denetçi kurumun yetkilisi katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Şirketimiz tarafından 31.12.2021 tarihli Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 50.570.441 TL Net Dönem Karı gerçekleşmiş olup, Dönem Karının 2022 - 2024 yıllarında yapılan/planlanan yatırımların finansmanında Özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden 2021 yılında kar dağıtılmaması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://ww
15:113.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,50
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
15:1118,2846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,4780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
15:1118,2239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0412
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
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18,3107
En Düşük
18,1814
15:11977,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 977,51
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|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
980,18
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler15:09
|IZFAS
|3,63
|15.225.499
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.006.412
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|15.419.534
|% 9,95
|
|MERKO
|5,92
|26.744.194
|% 9,83
|
|NTHOL
|10,73
|16.114.883
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|73.732.801
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.650.463.175
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|56.787.772
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,16
|5.014.021.118
|% -4,85
|
|ISCTR
|8,62
|4.470.348.227
|% -5,90
|
|YKBNK
|7,16
|4.086.787.152
|% 1,13
|
|ASELS
|35,08
|3.902.600.626
|% 3,60
|
|GARAN
|21,96
|3.539.706.504
|% -8,35
|
|YKBNK
|7,16
|4.086.787.152
|% 1,13
|
|ISCTR
|8,62
|4.470.348.227
|% -5,90
|
|EKGYO
|4,19
|1.877.144.607
|% 5,28
|
|AKBNK
|12,16
|5.014.021.118
|% -4,85
|
|HALKB
|9,94
|2.650.463.175
|% -9,96
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2747
|18,2801
|% 0,08
|
|Euro
|18,2085
|18,2229
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,7575
|20,8616
|% -0,63
|
|Frank
|18,9178
|19,0318
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8496
|4,8739
|% 0,01
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-0,21
|
|Altın Gr.
|978
|978
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.717
|-69,00
|
|Tam
|6.646
|6.703
|-9,00
|
|Yarım
|3.238
|3.277
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,10
|92,10
|1,24
|
Seans Raporu
15:09
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