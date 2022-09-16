***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
16.09.2022 15:15
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - TURAN EROL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - İSMAİL YÜKSEK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - İSMAİL YÜKSEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - MESUT MUHAMMET ALBAYRAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - NİYAZİ AKKALP Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - MESUT MUHAMMET ALBAYRAK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - İSMAİL YÜKSEK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063559
BIST
15:003.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 17,71
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
15:0018,2795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
15:0018,2093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0558
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
15:00978,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,04
|Açılış
|: 978,98
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
980,18
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler15:00
|IZFAS
|3,63
|15.214.663
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.006.412
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|15.266.068
|% 9,95
|
|MERKO
|5,92
|26.729.145
|% 9,83
|
|NTHOL
|10,73
|16.002.915
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|73.692.374
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.650.117.432
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|56.680.561
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,17
|4.922.463.855
|% -4,77
|
|ISCTR
|8,83
|4.272.740.331
|% -3,60
|
|YKBNK
|7,15
|3.956.665.298
|% 0,99
|
|ASELS
|34,76
|3.546.408.284
|% 2,66
|
|GARAN
|22,00
|3.453.563.516
|% -8,18
|
|YKBNK
|7,15
|3.956.665.298
|% 0,99
|
|ISCTR
|8,83
|4.272.740.331
|% -3,60
|
|EKGYO
|4,20
|1.827.547.105
|% 5,53
|
|AKBNK
|12,17
|4.922.463.855
|% -4,77
|
|HALKB
|9,94
|2.650.117.432
|% -9,96
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2760
|18,2795
|% 0,08
|
|Euro
|18,1971
|18,2093
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,7783
|20,8825
|% -0,53
|
|Frank
|18,9275
|19,0415
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8496
|4,8740
|% 0,01
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|0,17
|
|Altın Gr.
|979
|979
|1,40
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.717
|-69,00
|
|Tam
|6.653
|6.711
|-1,00
|
|Yarım
|3.242
|3.280
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,94
|91,94
|1,08
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:15EKGYO
Yüzde 5.78 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 446, 777, 965 adet işlem
-
15:14KAPLM
Yüzde 7.25 oranında artışla 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 424 adet işlem
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 27 artarak (% 0.31 ) 3, 000
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, MERKO, OZRDN, EMNIS, IZFAS
-
15:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, NTHOL, ISGYO, SKBNK, HALKB, TSKB, VAKBN