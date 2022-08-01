***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.08.2022 16:45
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10342 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050340
BIST
18:052.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 63,94
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
18:0517,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0207
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
18:0518,4418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1209
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4418
En Düşük
18,2568
18:051.019,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.019,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|291,50
|429.727.080
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|892.320
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|25.268.079
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|115.116.241
|% 9,97
|
|FLAP
|4,75
|42.219.671
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|141.429.824
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|16.037.543
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|168.001.163
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|108.589.784
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|5.442.037
|% -9,92
|
|THYAO
|51,50
|3.670.140.530
|% 2,18
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|SASA
|46,50
|2.048.520.501
|% 4,54
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|ODAS
|3,89
|867.511.427
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,69
|314.033.796
|% -1,17
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9179
|17,9509
|% 0,21
|
|Euro
|18,4150
|18,4429
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,9285
|22,0385
|% 0,83
|
|Frank
|18,8163
|18,9297
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7578
|4,7817
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|3,26
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.799
|6.866
|32,00
|
|Yarım
|3.313
|3.357
|16,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,35
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-4,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
-
17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem