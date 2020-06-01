***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticiliği görevini yapan Sn. Şeyda Bekaroğlu' nun 01.06.2020 tarihi itibariyle ayrılması ile yerine , Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sn. Niyazi Akkalp' in 01.06.2020 tarihi itibariyle Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticiliğine atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848013BIST