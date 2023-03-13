***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. bünyesinde icra kurulu oluşturulmasına, İcra Kurulu Başkanı olarak Sn. Muzaffer ALBAYRAK, İcra Kurulu Başkan Vekili olarak Sn. Halim TOSUN, İcra Kurulu Üyesi olarak Sn. Kurtuluş ÖĞÜN ve İcra Kurulu Üyesi olarak Sn. Bülent BOLAT'ın seçilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123353BIST