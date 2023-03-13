***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2023 11:38
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. bünyesinde icra kurulu oluşturulmasına, İcra Kurulu Başkanı olarak Sn. Muzaffer ALBAYRAK, İcra Kurulu Başkan Vekili olarak Sn. Halim TOSUN, İcra Kurulu Üyesi olarak Sn. Kurtuluş ÖĞÜN ve İcra Kurulu Üyesi olarak Sn. Bülent BOLAT'ın seçilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123353
BIST
16:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -61,98
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
16:0518,9859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0180
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
16:0520,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1539
|Açılış
|: 20,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
16:051.156,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,67
|Açılış
|: 1.156,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,83
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler16:03
|ALFAS
|291,70
|282.763.596
|% 9,99
|
|GOKNR
|14,64
|24.448.229
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.791.157
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.754.083
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.089.399
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|396.275.077
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.224.276
|% -9,98
|
|DEVA
|46,98
|116.482.785
|% -9,39
|
|VANGD
|6,68
|14.101.583
|% -9,12
|
|ISKPL
|5,87
|34.124.585
|% -8,28
|
|ASTOR
|54,00
|4.070.311.435
|% 3,45
|
|ISCTR
|14,05
|3.157.933.163
|% -3,50
|
|SASA
|116,50
|2.860.638.043
|% 4,58
|
|THYAO
|136,10
|2.402.679.515
|% -1,87
|
|YKBNK
|11,14
|2.174.204.206
|% -6,07
|
|YKBNK
|11,14
|2.174.204.206
|% -6,07
|
|EKGYO
|8,02
|1.355.831.998
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,46
|351.520.167
|% -5,75
|
|ADESE
|1,59
|161.423.164
|% -4,22
|
|KOZAL
|21,12
|1.625.875.873
|% 1,93
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9680
|18,9719
|% 0,02
|
|Euro
|20,3482
|20,3518
|% 0,84
|
|Sterlin
|22,8610
|22,9757
|% 0,53
|
|Frank
|20,7358
|20,8608
|% 1,13
|
|Riyal
|5,0387
|5,0640
|% 0,03
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|25,03
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.160
|19,31
|
|Cumhuriyet
|7.795
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.852
|7.904
|274,00
|
|Yarım
|3.836
|3.867
|133,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.934
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,61
|
|B. Petrol
|79,23
|79,23
|-3,55
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18BERA
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 12.59 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 602, 749 adet işlem
-
16:17PRKME
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 722, 815 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 05 kaybederek (% -1.20 ) 5, 859
-
16:16XU100
Endeks 5, 319 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 55, 387.00 milyon TL de
-
16:15PRKAB
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 890, 611 adet işlem