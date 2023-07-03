***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş. ile Konyaspor Kulübü Derneği arasında reklam ve sponsorluk konusunda sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163495BIST