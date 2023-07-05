***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2023 10:30
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile ülkemizin köklü camialarından Konyaspor Kulubü Derneği arasında 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar kesin, devam eden 2 sezon için ise opsiyonlu olmak üzere isim hakkı, forma göğüs reklamı ve çeşitli tanıtım ürünlerini içeren sponsorluk sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış olup, bugün saat 14.00 de resmî sözleşme imzalanacaktır. Bu kapsamında Konyaspor Kulübü Derneğine 42.000.000 TL + KDV (9/10 kdv tevkifatlı) ödenecektir. Şirketimiz, Konyaspor Kulubü Derneği ve ülkemiz spor camiasına hayırlı olmasını dileriz.Şirketimiz sanayi yatırımlarının yanında ülkemiz sporuna ve sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya kararlılıkla devam edecektir.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165593
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BIST En Aktif Hisseler12:15
|YAPRK
|111,10
|63.607.858
|% 10,00
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|OTKAR
|223,30
|258.981.930
|% 10,00
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|BRKVY
|24,42
|16.426.844
|% 10,00
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|DERIM
|15,00
|64.523.292
|% 9,97
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|INTEM
|115,80
|40.063.368
|% 9,97
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|BRYAT
|1.464,80
|278.598.332
|% -4,57
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|BRMEN
|2,30
|118.397
|% -2,95
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|EGPRO
|103,30
|32.703.076
|% -2,91
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|ARASE
|48,28
|35.537.693
|% -2,86
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|ARCLK
|129,40
|292.056.090
|% -2,78
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|THYAO
|208,30
|3.693.477.242
|% 0,10
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|KOZAL
|27,20
|1.698.915.478
|% 0,44
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|TCELL
|38,38
|1.485.020.083
|% 2,57
|
|ASTOR
|69,40
|1.358.607.716
|% 1,46
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|YKBNK
|13,15
|1.185.632.150
|% -1,94
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|VKGYO
|3,17
|371.870.628
|% 4,28
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|EKGYO
|7,82
|755.287.115
|% 0,51
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|YKBNK
|13,15
|1.185.632.150
|% -1,94
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|SKBNK
|2,84
|239.580.673
|% 0,00
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|ODAS
|7,93
|646.565.933
|% 3,93
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|12:15
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|26,0849
|26,0925
|% 0,51
|
|Euro
|28,4241
|28,4630
|% 0,55
|
|Sterlin
|33,0612
|33,2270
|% 0,33
|
|Frank
|28,9349
|29,1092
|% 0,25
|
|Riyal
|6,9337
|6,9685
|% 0,33
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.928
|1.929
|2,74
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.617
|6,99
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|5,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.208
|5.333
|1,00
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|Çeyrek
|2.612
|2.666
|0,00
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|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|19,16
|19,18
|-0,04
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|B. Petrol
|75,58
|75,58
|-0,67
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