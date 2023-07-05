***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile ülkemizin köklü camialarından Konyaspor Kulubü Derneği arasında 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar kesin, devam eden 2 sezon için ise opsiyonlu olmak üzere isim hakkı, forma göğüs reklamı ve çeşitli tanıtım ürünlerini içeren sponsorluk sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış olup, bugün saat 14.00 de resmî sözleşme imzalanacaktır. Bu kapsamında Konyaspor Kulübü Derneğine 42.000.000 TL + KDV (9/10 kdv tevkifatlı) ödenecektir. Şirketimiz, Konyaspor Kulubü Derneği ve ülkemiz spor camiasına hayırlı olmasını dileriz.Şirketimiz sanayi yatırımlarının yanında ülkemiz sporuna ve sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya kararlılıkla devam edecektir.Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165593BIST