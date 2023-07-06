***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan 1.618.464,41 m² alana sahip Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş (Büyükkayacık) Mahallesi, 22410 ada 15 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alan, 02.06.2022 tarih ve 5633 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4/Ç maddesi gereği "TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Konya Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmiştir.Bu doğrultuda mer'i üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4/A maddesine istinaden 14.06.2023 tarihinde onaylanmış 19.06.2023- 26.06.2023 tarihleri arasında ilan tahtasında askıya çıkartılmış ve ilan süresince herhangi bir itiraz olmamıştır. TÜMOSAN'a hitaben Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün 05.07.2023 tarih ve 4869812 sayılı yazısı doğrultusunda 14.06.2023 tarihinde onaylanan "TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Konya Özel Endüstri Bölgesi" 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı kesinleşmiştir.Onaylanan imar planları ile mezkûr taşınmazımız üzerinde toplam alanı 1.333.317 m² olan 30 adet Sanayi ve Depolama Alanı İmarlı, toplam alanı 5.574 m² olan İdari ve Sosyal Tesis Alanı İmarlı ve 3.929 m² Teknik Altyapı Alanı parseli oluşmuştur. Sanayi ve Depolama Alanı imarlı parsellerde Emsal Oranı 1.50 olarak belirlenmiş olup toplam 2.000.000 m² sanayi inşaat alanı hakkı tanınmıştır.Ayrıca onaylanan parselasyon çalışma alanları içinde Özel Endüstri Bölgesine uygun olarak yeni ulaşım ağları da oluşturularak bölgeye yeni bir vizyon kazandırılmıştır. Yeni oluşan parseller ve yapılaşma hakları ile mevcut arazimiz yatırımlarımıza ilave değer katacak hale getirilmiştir.Oluşan bu parsellere özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere "Özel Endüstri Bölgesine" ilişkin verilen yatırım taahhütlerimize istinaden halen devam etmekte olan yatırımlarımıza ilaveten yeni yatırımlar planlanmakta olup, bu yatırım alanları şirketimize maksimum değer katacak şekilde kullanılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166079BIST