***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2023 12:40
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
‘'İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre, TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş. (TMSN), üretimden satışlarda (net) 3.452 Milyar lirayla 493. sıradan 291. sıraya yükselerek Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun içinde olma unvanını korumuştur.''
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197288
BIST
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13:158.362
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 57,02
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.291
En Yüksek
8.387
13:1527,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0471
|Açılış
|: 27,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
13:1528,9080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0653
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
13:151.675,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.675,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.672,18
BIST En Aktif Hisseler13:13
|MERCN
|50,95
|58.095.613
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|124.296.897
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|78.438.529
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|879.116
|% 10,00
|
|ISBTR
|388.511,60
|1.165.535
|% 10,00
|
|TUCLK
|80,30
|83.234.206
|% -9,98
|
|SNPAM
|48,00
|2.383.506
|% -7,60
|
|KSTUR
|827,40
|123.283
|% -7,29
|
|KNFRT
|23,02
|102.499.244
|% -7,03
|
|ADESE
|2,58
|304.468.650
|% -4,80
|
|TUPRS
|171,90
|6.891.391.272
|% 3,55
|
|THYAO
|234,60
|6.508.272.236
|% 0,90
|
|ISCTR
|25,80
|3.662.697.193
|% 2,54
|
|KRDMD
|29,96
|3.075.511.488
|% -0,99
|
|KONTR
|330,80
|2.560.049.364
|% -1,72
|
|ZOREN
|5,39
|1.903.768.024
|% 6,31
|
|KATMR
|2,41
|596.502.566
|% -2,82
|
|SKBNK
|6,39
|1.292.595.427
|% 8,12
|
|ISCTR
|25,80
|3.662.697.193
|% 2,54
|
|EKGYO
|8,14
|1.013.608.561
|% -0,49
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2448
|27,2515
|% 0,17
|
|Euro
|28,8950
|28,9087
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,1072
|33,2732
|% -0,06
|
|Frank
|29,7472
|29,9264
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2446
|7,2809
|% 0,17
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-3,47
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|11.350
|11.522
|-25,00
|
|Tam
|11.116
|11.185
|-13,00
|
|Yarım
|5.575
|5.616
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|-0,82
|