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***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.10.2023 09:35
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Turan EROL  05.10.2023 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen atanacak olan yeni bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ile ilgili açıklama ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200607


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Gümüş Gr. 18,63 18,66 0,07  
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