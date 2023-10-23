***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2023 09:44
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulunun 06.10.2023 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Aygün Karakaş'ın adaylığı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü alınmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilen Aygün Karakaş'ın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208452
BIST
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13:187.545
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 34,65
|Açılış
|: 7.649
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|Önceki Kapanış
|: 7.511
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7.520
En Yüksek
7.681
13:1828,0529
En Yüksek
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|Açılış
|: 28,0800
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|Önceki Kapanış
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28,0649
En Düşük
27,9396
13:1829,7594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
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1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:18
|ORMA
|117,70
|421.837
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.779.469
|% 10,00
|
|INGRM
|549,00
|337.268.615
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.829,30
|237.945.439
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.408,00
|3.718.528
|% 10,00
|
|PEKGY
|23,10
|545.965.548
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,10
|34.649.940
|% -7,44
|
|BIOEN
|22,26
|520.910.239
|% -4,95
|
|OSMEN
|229,70
|70.225.565
|% -4,69
|
|AYCES
|464,70
|20.072.774
|% -4,40
|
|THYAO
|209,40
|4.158.722.565
|% 1,11
|
|TUPRS
|130,90
|1.958.673.373
|% 1,24
|
|ASTOR
|115,00
|1.421.608.001
|% -0,09
|
|PETKM
|20,40
|1.218.957.802
|% 0,29
|
|PGSUS
|700,00
|1.182.397.755
|% 2,62
|
|EKGYO
|6,97
|1.038.596.508
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,79
|805.783.617
|% 1,22
|
|ODAS
|12,11
|907.266.370
|% 1,76
|
|IHLAS
|1,04
|69.673.909
|% 0,00
|
|KATMR
|2,50
|165.969.390
|% 2,04
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0482
|28,0529
|% 0,39
|
|Euro
|29,7425
|29,7594
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,9670
|34,1373
|% 0,24
|
|Frank
|31,3126
|31,5012
|% 0,37
|
|Riyal
|7,4590
|7,4964
|% 0,43
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.784
|3,18
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.007
|12.090
|18,00
|
|Yarım
|6.022
|6.070
|9,00
|
|Çeyrek
|3.002
|3.035
|5,00
|