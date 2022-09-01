***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2022 16:04
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 20.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
NURİ ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 13.05.2013 İcrada Görevli Değil yönetim kurulu üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUZAFFER ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.05.2013 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi
TURAN EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.07.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite
İSMAİL YÜKSEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.09.2022 İcrada Görevli Değil yönetim kurulu üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi-Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059314
BIST
16:373.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,56
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:3718,2086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:3718,2202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0767
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:37992,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -8,73
|Açılış
|: 992,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:35
|CLEBI
|397,10
|110.977.306
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.408.820
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.711.361
|% 9,99
|
|PENTA
|413,40
|25.535.592
|% 9,98
|
|DURDO
|35,28
|29.057.094
|% 9,98
|
|MTRKS
|52,80
|2.397.965
|% -9,97
|
|PAMEL
|113,10
|17.902.036
|% -9,52
|
|ESCAR
|39,88
|71.693.998
|% -7,69
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|ETYAT
|5,38
|2.895.005
|% -6,27
|
|HALKB
|9,03
|5.166.044.564
|% 4,76
|
|THYAO
|72,20
|5.140.111.980
|% -1,23
|
|PETKM
|14,06
|4.700.040.816
|% -2,50
|
|GARAN
|23,42
|4.612.960.620
|% 1,83
|
|YKBNK
|7,61
|4.523.468.454
|% 8,10
|
|YKBNK
|7,61
|4.523.468.454
|% 8,10
|
|EKGYO
|4,05
|2.468.733.923
|% 1,00
|
|HALKB
|9,03
|5.166.044.564
|% 4,76
|
|ISCTR
|8,26
|3.879.917.389
|% 4,29
|
|VAKBN
|7,77
|2.865.971.200
|% 6,29
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2005
|18,2094
|% 0,13
|
|Euro
|18,2003
|18,2184
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,9891
|21,0944
|% -0,43
|
|Frank
|18,4948
|18,6062
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8299
|4,8541
|% 0,11
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-14,35
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-7,10
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-46,00
|
|Tam
|6.689
|6.742
|-32,00
|
|Yarım
|3.259
|3.296
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|-2,02
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50AKYHO
Yüzde 7.31 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 909, 695 adet işlem
-
16:49TLMAN
Yüzde 7.19 oranında artışla 42.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 688, 306 adet işlem
-
16:48BUCIM
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 923, 980 adet işlem
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 13 kaybederek (% -0.18 ) 2, 812
-
16:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, DOGUB, EMNIS, ARSAN, CLEBI, DURDO, HUNER, HKTM