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***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2022 16:04
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 20.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
NURİ ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 13.05.2013 İcrada Görevli Değil yönetim kurulu üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUZAFFER ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.05.2013 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi
TURAN EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.07.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite
İSMAİL YÜKSEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.09.2022 İcrada Görevli Değil yönetim kurulu üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi-Denetimden Sorumlu Komite




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059314


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DOGUB 10,46 14.711.361 % 9,99  
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Tam 6.689 6.742 -32,00  
Yarım 3.259 3.296 -16,00  
Çeyrek 1.635 1.648 -7,00  
Gümüş.Ons 17,73 17,76 -0,25  
Gümüş Gr. 10,41 10,43 -0,11  
B. Petrol 93,62 93,62 -2,02  
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