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***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.03.2023 11:39
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUZAFFER ALBAYRAK İCRA KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HALİM TOSUN GENEL MÜDÜR İCRA KURULU BAŞKAN VEKİLİ
KURTULUŞ ÖĞÜN İCRA KURULU ÜYESİ
BÜLENT BOLAT İCRA KURULU ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123354


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 291,70 282.763.596 % 9,99  
GOKNR 14,64 24.448.229 % 9,99  
VKING 40,12 22.791.157 % 9,98  
TETMT 265,80 21.754.083 % 9,97  
EUKYO 4,97 7.089.399 % 9,96  
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16:04 Alış Satış %  
Dolar 18,9687 18,9747 % 0,04  
Euro 20,3407 20,3455 % 0,81  
Sterlin 22,8857 23,0005 % 0,63  
Frank 20,7684 20,8935 % 1,29  
Riyal 5,0385 5,0638 % 0,03  
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16:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.897 26,82  
Altın Gr. 1.159 1.160 19,31  
Cumhuriyet 7.795 7.913 120,00  
Tam 7.852 7.904 274,00  
Yarım 3.836 3.867 133,00  
Çeyrek 1.918 1.934 67,00  
Gümüş.Ons 21,38 21,40 0,86  
Gümüş Gr. 13,13 13,15 0,62  
B. Petrol 79,24 79,24 -3,54  
Seans Raporu 16:04
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