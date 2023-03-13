***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.03.2023 11:39
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUZAFFER ALBAYRAK İCRA KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HALİM TOSUN GENEL MÜDÜR İCRA KURULU BAŞKAN VEKİLİ
KURTULUŞ ÖĞÜN İCRA KURULU ÜYESİ
BÜLENT BOLAT İCRA KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123354
BIST
16:045.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -61,95
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
16:0418,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
16:0420,3455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1633
|Açılış
|: 20,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
16:041.157,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 17,00
|Açılış
|: 1.157,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,83
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ALFAS
|291,70
|282.763.596
|% 9,99
|
|GOKNR
|14,64
|24.448.229
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.791.157
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.754.083
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.089.399
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|396.275.077
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.224.276
|% -9,98
|
|DEVA
|46,98
|116.482.785
|% -9,39
|
|VANGD
|6,68
|14.101.583
|% -9,12
|
|ISKPL
|5,87
|34.124.585
|% -8,28
|
|ASTOR
|54,00
|4.070.311.435
|% 3,45
|
|EREGL
|40,24
|3.235.020.011
|% -1,28
|
|ISCTR
|14,05
|3.157.933.163
|% -3,50
|
|SASA
|116,50
|2.860.638.043
|% 4,58
|
|THYAO
|136,10
|2.402.679.515
|% -1,87
|
|ISCTR
|14,05
|3.157.933.163
|% -3,50
|
|YKBNK
|11,14
|2.174.204.206
|% -6,07
|
|EKGYO
|8,02
|1.355.831.998
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,46
|351.520.167
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,74
|2.120.904.154
|% -4,00
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9687
|18,9747
|% 0,04
|
|Euro
|20,3407
|20,3455
|% 0,81
|
|Sterlin
|22,8857
|23,0005
|% 0,63
|
|Frank
|20,7684
|20,8935
|% 1,29
|
|Riyal
|5,0385
|5,0638
|% 0,03
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|26,82
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.160
|19,31
|
|Cumhuriyet
|7.795
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.852
|7.904
|274,00
|
|Yarım
|3.836
|3.867
|133,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.934
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,40
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,62
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-3,54
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:18BERA
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 12.59 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 602, 749 adet işlem
-
16:17PRKME
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 722, 815 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 05 kaybederek (% -1.20 ) 5, 859
-
16:16XU100
Endeks 5, 319 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 55, 387.00 milyon TL de
-
16:15PRKAB
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 890, 611 adet işlem