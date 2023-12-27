***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.12.2023 09:57
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tümosan Döküm A.Ş Her türlü döküm ve işleme faaliyeti ve ticareti ile iştigal etmektedir. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek 1000000 1000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek 30000000 30000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229560
BIST
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12:487.246
En Düşük
|Değişim
|: -0,73%
|| -53,45
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.282
12:4829,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1375
|Açılış
|: 29,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4100
En Düşük
29,0967
12:4832,5194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1796
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5213
En Düşük
32,1313
12:481.955,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 17,62
|Açılış
|: 1.955,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.955,64
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler12:46
|DIRIT
|9,46
|180.298
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|285.137.288
|% 10,00
|
|FLAP
|10,72
|140.312.366
|% 9,95
|
|BRKSN
|21,30
|6.721.643
|% 9,91
|
|QNBFL
|759,00
|1.069.431
|% 9,21
|
|KUYAS
|44,28
|3.283.628
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|11.967.756
|% -9,98
|
|AHGAZ
|8,66
|21.917.326
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|136.973.445
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|26.063.636
|% -9,95
|
|THYAO
|225,90
|1.934.270.163
|% -0,79
|
|YKBNK
|19,12
|1.684.601.642
|% -4,21
|
|AKBNK
|36,02
|1.381.038.551
|% -4,41
|
|EREGL
|40,56
|1.247.140.978
|% 0,00
|
|TUPRS
|144,10
|1.178.891.455
|% 0,42
|
|YKBNK
|19,12
|1.684.601.642
|% -4,21
|
|MRGYO
|4,46
|311.616.345
|% 7,73
|
|EKGYO
|6,84
|303.120.386
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,66
|929.103.107
|% -2,87
|
|ZOREN
|4,00
|162.097.572
|% -0,99
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3846
|29,3924
|% 0,41
|
|Euro
|32,5000
|32,5110
|% 0,53
|
|Sterlin
|37,2769
|37,4638
|% 0,85
|
|Frank
|34,3491
|34,5560
|% 1,03
|
|Riyal
|7,8147
|7,8539
|% 0,88
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,09
|24,13
|% 0,66
|
|Platin
|979,78
|982,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.191,51
|1.197,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,59
|80,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.068,32
|2.068,57
|% 0,66
|