***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.10.2022 16:51
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
17.11.2021 tarihli Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. arasında imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması (SİA) gereğince 21.10.2022 tarihinde T.C. Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. arasında, Çekici Vasıta (Katır) Tahrik Sistemi Değişimi Tedarikine yönelik (Motor, Şanzıman, Kontrol Sistemi, Dümenleme Sistemi, Göstergeler ve Aküler) TEDARİK SÖZLEŞMESİ imzalanmış olup, 25.10.2022 tarihi itibariyle gizlilik ve beyan görüşmeleri tamamlanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074056
BIST