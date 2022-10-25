***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıT.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih25/10/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar17.11.2021 tarihli Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. arasında imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması (SİA) gereğince 21.10.2022 tarihinde T.C. Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. arasında, Çekici Vasıta (Katır) Tahrik Sistemi Değişimi Tedarikine yönelik (Motor, Şanzıman, Kontrol Sistemi, Dümenleme Sistemi, Göstergeler ve Aküler) TEDARİK SÖZLEŞMESİ imzalanmış olup, 25.10.2022 tarihi itibariyle gizlilik ve beyan görüşmeleri tamamlanmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074056BIST