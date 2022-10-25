Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

25.10.2022 16:51
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

     17.11.2021 tarihli Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. arasında imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması (SİA) gereğince 21.10.2022 tarihinde T.C. Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. arasında, Çekici Vasıta (Katır) Tahrik Sistemi Değişimi Tedarikine yönelik (Motor, Şanzıman, Kontrol Sistemi, Dümenleme Sistemi, Göstergeler ve Aküler) TEDARİK SÖZLEŞMESİ imzalanmış olup, 25.10.2022 tarihi itibariyle gizlilik ve beyan görüşmeleri tamamlanmıştır.
 
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074056


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.975
Değişim :  -0,06% |  -2,50
Açılış :  3.983  
Önceki Kapanış :  3.978  
En Yüksek
4.011 En Düşük
3.928
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,95 285.853.875 % 10,00  
AGYO 8,36 63.648.241 % 10,00  
ULAS 7,70 10.196.363 % 10,00  
DAPGM 59,95 96.657.702 % 10,00  
SANEL 11,66 7.089.999 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5861 18,5953 % 0,07  
Euro 18,5097 18,5359 % 1,11  
Sterlin 21,2645 21,3712 % 1,67  
Frank 18,5756 18,6875 % 0,38  
Riyal 4,9316 4,9563 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.653 3,58  
Altın Gr. 989 989 2,96  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.660 6.763 -6,00  
Yarım 3.245 3.304 -1,00  
Çeyrek 1.628 1.653 -1,00  
Gümüş.Ons 19,33 19,36 0,11  
Gümüş Gr. 11,56 11,58 0,07  
B. Petrol 91,88 91,88 0,67  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru