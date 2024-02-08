***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞIVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih08/02/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarMilli Savunma Bakanlığı İzmir Tedarik Bölge Başkanlığının 23.01.2024 tarih 2024/31763 nolu ihalesi kapsamında şirketimiz ile Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı arasında 105.952.000,00 TL'lik traktör ve ekipmanlarının satışına yönelik yeni iş ilişkisi kurulmuş ve 08.02.2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Sevk ve teslim işlemlerinin 120 gün içinde tamamlanması öngörülmektedir. Sevk sonrası kesin kabul işlemleri sonunda sözleşme bedeli tahsil edilecektir.Yatırımcılarımıza ve komuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248113BIST