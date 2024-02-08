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***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

08.02.2024 15:28
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tedarik Bölge Başkanlığının 23.01.2024 tarih 2024/31763 nolu ihalesi kapsamında şirketimiz ile Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı arasında 105.952.000,00 TL'lik traktör ve ekipmanlarının satışına yönelik yeni iş ilişkisi kurulmuş ve 08.02.2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Sevk ve teslim işlemlerinin 120 gün içinde tamamlanması öngörülmektedir. Sevk sonrası kesin kabul işlemleri sonunda sözleşme bedeli tahsil edilecektir.
Yatırımcılarımıza ve komuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248113


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