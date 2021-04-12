***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim
12.04.2021 14:22
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz 2021 yılı birinci çeyrek finansal sonuçları 27.04.2021 günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2021 31/03/2021 27/04/2021
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926664
BIST
17:121.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -10,87
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
17:128,1465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0081
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
17:129,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0108
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
17:12454,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,06
|Açılış
|: 453,88
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,87
BIST En Aktif Hisseler17:12
|PENGD
|4,51
|141.469.099
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|724.306
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|919.680
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.577
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.300.189
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.794.091
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,28
|1.037.131.798
|% -7,56
|
|GARAN
|6,63
|675.742.626
|% -0,15
|
|EREGL
|16,45
|661.485.383
|% 0,86
|
|HALKB
|4,52
|633.952.116
|% -0,44
|
|PETKM
|6,03
|571.996.078
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,08
|357.381.061
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,84
|267.168.952
|% -2,13
|
|HALKB
|4,52
|633.952.116
|% -0,44
|
|TSKB
|1,35
|150.064.580
|% 0,00
|
|GARAN
|6,63
|675.742.626
|% -0,15
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1434
|8,1465
|% -0,10
|
|Euro
|9,7085
|9,7140
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1582
|11,2142
|% 0,15
|
|Frank
|8,7869
|8,8398
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1647
|2,1755
|% -0,15
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-8,00
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.058
|-14,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|-18,85
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,12
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,56
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,13
|
|B. Petrol
|64,00
|64,00
|1,05
|