***TRA* *LIDER* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
04.10.2022 10:18
***TRA******LIDER******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumumuzun halka arzına aracılık ettiği LDR Turizm A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066886
BIST
10:423.461
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 68,54
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.461
En Düşük
3.409
10:4218,5769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,6115
En Düşük
18,4824
10:4218,3645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1375
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4007
En Düşük
18,1735
10:421.020,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.020,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler10:42
|SASA
|78,40
|1.257.369.134
|% 9,96
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|ZOREN
|4,26
|144.966.120
|% 8,67
|
|HALKB
|8,33
|964.742.393
|% 8,60
|
|AKSA
|64,90
|193.032.442
|% 8,17
|
|KIMMR
|10,95
|32.861
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ISFIN
|7,86
|11.123.712
|% -4,38
|
|ULUFA
|4,34
|20.815.817
|% -3,56
|
|AKSUE
|34,40
|2.713.593
|% -3,32
|
|THYAO
|78,85
|1.761.337.784
|% 1,55
|
|SASA
|78,40
|1.257.369.134
|% 9,96
|
|VAKBN
|8,12
|1.191.004.295
|% 6,56
|
|AKBNK
|13,02
|1.179.409.484
|% 4,92
|
|HALKB
|8,33
|964.742.393
|% 8,60
|
|VAKBN
|8,12
|1.191.004.295
|% 6,56
|
|EKGYO
|4,26
|514.520.036
|% 0,47
|
|HALKB
|8,33
|964.742.393
|% 8,60
|
|YKBNK
|8,20
|917.659.011
|% 5,53
|
|TSKB
|2,72
|264.105.916
|% 2,64
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5753
|18,5769
|% 0,14
|
|Euro
|18,3538
|18,3645
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,1319
|21,2379
|% 0,92
|
|Frank
|18,7173
|18,8301
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9265
|4,9512
|% 0,13
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|9,84
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,54
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.821
|6.897
|24,00
|
|Yarım
|3.324
|3.369
|12,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.684
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,54
|0,18
|
|B. Petrol
|89,29
|89,29
|0,43
|
Seans Raporu
10:42
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10:57SEKFK
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10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, HEKTS
-
10:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 75 artarak (% 2.08 ) 3, 084