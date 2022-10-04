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***TRA* *LIDER* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından

04.10.2022 10:18
***TRA* *LIDER* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halk


***TRA******LIDER******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurumumuzun halka arzına aracılık ettiği LDR Turizm A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066886


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BIST En Aktif Hisseler10:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SASA 78,40 1.257.369.134 % 9,96  
BALAT 10,70 15.301 % 9,18  
ZOREN 4,26 144.966.120 % 8,67  
HALKB 8,33 964.742.393 % 8,60  
AKSA 64,90 193.032.442 % 8,17  
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10:42 Alış Satış %  
Dolar 18,5753 18,5769 % 0,14  
Euro 18,3538 18,3645 % 0,75  
Sterlin 21,1319 21,2379 % 0,92  
Frank 18,7173 18,8301 % 0,53  
Riyal 4,9265 4,9512 % 0,13  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 9,84  
Altın Gr. 1.021 1.021 7,54  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.821 6.897 24,00  
Yarım 3.324 3.369 12,00  
Çeyrek 1.665 1.684 5,00  
Gümüş.Ons 20,96 20,99 0,27  
Gümüş Gr. 12,52 12,54 0,18  
B. Petrol 89,29 89,29 0,43  
Seans Raporu 10:42
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