***TRA* *TERA* *SKTAS*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRA******TERA******SKTAS*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SKTAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırımına aracılık ettiğimiz,Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 7 Temmuz – 10 Temmuz 2023 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 321.775,561 TL nominal değerli payların tamamının satışı 7 Temmuz 2023 itibarıyla tamamlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169511BIST