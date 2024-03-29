***TRATE* *FIBAF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.03.2024 16:20
***TRATE******FIBAF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [FIBAF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264323
BIST
'
18:059.142
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 62,43
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
18:0532,3792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0618
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
18:0535,0258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0393
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
18:052.326,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,45
|Açılış
|: 2.326,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MOGAN
|18,81
|1.397.036.379
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|17.043.890
|% 10,00
|
|LIDER
|78,65
|264.681.997
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|25.096.401
|% 10,00
|
|VANGD
|23,98
|16.090.832
|% 10,00
|
|MTRKS
|61,65
|102.559.662
|% -10,00
|
|ISBTR
|458.992,50
|5.548.915
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|12.555.907
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|202.126.685
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|778.526.132
|% -9,97
|
|THYAO
|297,75
|9.461.979.402
|% 0,00
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|AKBNK
|46,78
|3.029.322.051
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,95
|2.847.980.438
|% 4,75
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|EKGYO
|9,97
|1.953.643.547
|% 3,10
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3512
|32,3792
|% 0,19
|
|Euro
|34,9983
|35,0258
|% -0,11
|
|Sterlin
|41,3921
|41,5996
|% 1,43
|
|Frank
|36,3336
|36,5157
|% 1,33
|
|Riyal
|8,7304
|8,7741
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 933, 748 adet işlem
-
17:58MACKO
Yüzde 7.62 oranında artışla 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 931 adet işlem
-
17:57YEOTK
Yüzde 7.96 oranında artışla 217.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 048, 982 adet işlem
-
17:56ALVES
Yüzde 10.00 oranında artışla 63.25 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 813, 949 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 147 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 83, 710.00 milyon TL de