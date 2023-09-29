***TRATE* *PEKGY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.09.2023 10:21
***TRATE******PEKGY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PEKGY]
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198092
BIST
'
10:388.305
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 86,75
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.307
10:3827,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1475
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,6607
En Düşük
27,3482
10:3829,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1310
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,3008
En Düşük
28,8998
10:381.654,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,88
|Açılış
|: 1.654,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ISYAT
|11,66
|57.860.686
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|3.795.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|196.835.549
|% 9,99
|
|HATSN
|39,98
|889.867.271
|% 9,96
|
|SMART
|20,22
|64.180.777
|% 9,95
|
|ISBTR
|346.163,90
|1.730.820
|% -10,00
|
|BALAT
|21,62
|708.271
|% -9,84
|
|CASA
|90,00
|4.286.070
|% -8,86
|
|EUYO
|16,46
|1.022.899
|% -7,53
|
|ADGYO
|28,10
|571.533.814
|% -4,81
|
|THYAO
|248,20
|3.683.294.616
|% 2,06
|
|TUPRS
|155,60
|1.601.099.711
|% -0,56
|
|YKBNK
|18,16
|1.406.695.280
|% 3,53
|
|GARAN
|53,25
|1.234.270.295
|% 4,21
|
|AKBNK
|33,18
|1.231.695.537
|% 3,56
|
|YKBNK
|18,16
|1.406.695.280
|% 3,53
|
|REEDR
|17,83
|1.137.123.349
|% 8,39
|
|ODAS
|13,55
|833.426.473
|% 1,35
|
|ZOREN
|5,30
|259.776.762
|% 2,12
|
|EKGYO
|8,07
|382.619.527
|% 0,62
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4064
|27,4616
|% 0,54
|
|Euro
|29,1255
|29,1594
|% 0,45
|
|Sterlin
|33,5486
|33,7169
|% 0,69
|
|Frank
|30,0779
|30,2591
|% 0,88
|
|Riyal
|7,2998
|7,3365
|% 0,27
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|7,44
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,62
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|10.999
|11.121
|33,00
|
|Yarım
|5.516
|5.583
|16,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.792
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|20,34
|20,35
|0,42
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|0,26
|
Seans Raporu
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