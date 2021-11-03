***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:03
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974302
BIST
14:271.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:279,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0633
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:2711,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0862
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:27555,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,61
|Açılış
|: 555,66
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:27
|IHAAS
|5,06
|27.386.041
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|76.807.546
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|99.991.721
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,45
|40.928.936
|% 9,39
|
|PRKAB
|24,44
|163.651.193
|% 8,82
|
|NUGYO
|11,38
|32.154.384
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|99.042.727
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.682.081
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.216.660
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.862.990
|% -9,81
|
|GARAN
|10,19
|2.931.403.226
|% 0,30
|
|THYAO
|15,46
|1.437.910.686
|% -0,19
|
|SISE
|8,76
|974.017.593
|% 1,62
|
|TSPOR
|5,12
|878.378.509
|% -4,66
|
|YKBNK
|2,82
|785.656.798
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,96
|694.976.171
|% -3,45
|
|GARAN
|10,19
|2.931.403.226
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,82
|785.656.798
|% -0,35
|
|TSKB
|1,39
|267.059.858
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,12
|878.378.509
|% -4,66
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6608
|9,6657
|% 0,66
|
|Euro
|11,2027
|11,2095
|% 0,77
|
|Sterlin
|13,1607
|13,2267
|% 0,96
|
|Frank
|10,5874
|10,6512
|% 1,25
|
|Riyal
|2,5745
|2,5875
|% 0,87
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,10
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.673
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.655
|3.747
|39,98
|
|Yarım
|1.767
|1.812
|19,33
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,67
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-1,81
|