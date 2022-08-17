***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2022 10:00
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRCAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056166
BIST
10:002.929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 16,04
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.932
En Düşük
2.928
10:0017,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0562
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9701
En Düşük
17,8970
10:0018,2760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
10:001.026,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.026,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler10:00
|CMENT
|49,84
|640.942
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,74
|504.911
|% 9,68
|
|UTPYA
|14,50
|958.338
|% 8,21
|
|SODSN
|26,50
|737.259
|% 6,00
|
|ARASE
|106,00
|767.334
|% 4,02
|
|GZNMI
|50,95
|2.425.118
|% -9,98
|
|AGHOL
|68,80
|7.094.725
|% -6,84
|
|PAMEL
|154,00
|2.005.696
|% -5,11
|
|OTTO
|32,32
|136.216
|% -4,49
|
|UFUK
|56,45
|2.175.608
|% -2,92
|
|THYAO
|68,00
|9.333.432.975
|% 0,22
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,00
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,00
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|629.737.099
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9631
|17,9701
|% 0,31
|
|Euro
|18,2626
|18,2760
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,6813
|21,7900
|% 0,42
|
|Frank
|18,8210
|18,9344
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7706
|4,7946
|% 0,36
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.894
|6.953
|2,00
|
|Yarım
|3.359
|3.399
|1,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,04
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|0,54
|