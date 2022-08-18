***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2022 16:38
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056699
BIST
17:583.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 42,42
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
17:5818,1040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1561
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
17:5818,3840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1072
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
17:581.025,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,17
|Açılış
|: 1.025,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler17:57
|KZBGY
|35,20
|105.343.982
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|2.098.066
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,41
|122.035.890
|% 9,93
|
|AZTEK
|13,18
|7.674.793
|% 9,92
|
|SEGYO
|1,34
|176.657.244
|% 9,84
|
|KGYO
|17,82
|26.471.479
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.577.519
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|1.161.432
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|52.179.428
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,00
|60.599.421
|% -9,09
|
|THYAO
|69,75
|6.537.949.660
|% 1,53
|
|EREGL
|29,62
|6.285.108.997
|% 6,01
|
|SISE
|25,52
|5.456.896.823
|% 5,19
|
|YKBNK
|5,93
|4.786.471.989
|% -1,33
|
|KRDMD
|11,75
|4.611.127.127
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,93
|4.786.471.989
|% -1,33
|
|EKGYO
|3,67
|2.695.119.676
|% -2,39
|
|ISCTR
|7,06
|3.421.209.395
|% 3,98
|
|KRDMD
|11,75
|4.611.127.127
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,98
|792.439.680
|% 0,51
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0863
|18,0916
|% 0,80
|
|Euro
|18,3361
|18,3943
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,6502
|21,7588
|% 0,40
|
|Frank
|18,8825
|18,9963
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8033
|4,8273
|% 0,76
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,02
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|8,72
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.878
|6.947
|31,00
|
|Yarım
|3.351
|3.396
|15,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.698
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,07
|
|B. Petrol
|96,11
|96,11
|2,46
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
-
17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
-
17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
-
17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem