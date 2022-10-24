***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:06
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRCAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073457
BIST
09:553.967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 32,01
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.967
En Düşük
3.946
09:5518,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6336
En Düşük
18,5049
09:5518,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,4256
En Düşük
18,2651
09:55989,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,55
|Açılış
|: 989,93
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
986,25
BIST En Aktif Hisseler09:55
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 800,00
|
|QUAGR
|41,84
|39.515.866
|% 0,00
|
|KLKIM
|34,82
|68.871.090
|% 0,00
|
|MERCN
|25,72
|38.083.895
|% 0,00
|
|MEDTR
|31,88
|22.115.210
|% 0,00
|
|AGYO
|7,17
|33.320.732
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,55
|2.477.308.866
|% 0,00
|
|ADEL
|42,14
|26.314.543
|% 0,00
|
|ADESE
|1,22
|159.040.768
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,32
|179.078.345
|% 0,00
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% 0,00
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 0,00
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 0,00
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 0,00
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.556.731
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6030
|18,6088
|% 0,15
|
|Euro
|18,3323
|18,3459
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,0354
|21,1409
|% 0,45
|
|Frank
|18,5533
|18,6650
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9333
|4,9580
|% 0,09
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|-2,29
|
|Altın Gr.
|989
|990
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.701
|6.815
|106,00
|
|Yarım
|3.265
|3.329
|49,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.665
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,24
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,10
|
|B. Petrol
|90,44
|90,44
|-0,90
|