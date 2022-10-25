***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:51
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRCAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073845
BIST
12:154.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 22,71
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
12:1518,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
12:1518,3814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0497
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
12:15982,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,48
|Açılış
|: 982,85
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler12:15
|TSPOR
|4,95
|273.313.386
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.720.120
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|19.428.757
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|433.178.256
|% 9,99
|
|DOGUB
|9,36
|14.536.283
|% 9,99
|
|GESAN
|142,20
|519.079.347
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|214.392.896
|% -9,99
|
|PENTA
|63,80
|61.471.084
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|213.305.225
|% -9,89
|
|YEOTK
|48,00
|81.660.816
|% -9,77
|
|THYAO
|101,50
|2.652.424.888
|% 2,01
|
|SASA
|106,70
|1.364.527.148
|% 6,70
|
|YKBNK
|9,58
|1.281.335.233
|% 2,24
|
|AKBNK
|15,76
|1.246.931.111
|% 1,94
|
|SISE
|33,10
|1.223.921.349
|% 1,97
|
|TSKB
|3,11
|666.914.395
|% 7,24
|
|EKGYO
|4,67
|1.013.491.681
|% 0,86
|
|SKBNK
|2,12
|443.277.657
|% 7,07
|
|YKBNK
|9,58
|1.281.335.233
|% 2,24
|
|ISCTR
|9,93
|1.049.139.622
|% 2,80
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6066
|18,6113
|% 0,15
|
|Euro
|18,3716
|18,3814
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,0150
|21,1204
|% 0,47
|
|Frank
|18,4846
|18,5960
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9341
|4,9588
|% 0,03
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-6,83
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|6.607
|6.709
|-29,00
|
|Tam
|6.631
|6.717
|-52,00
|
|Yarım
|3.231
|3.281
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,66
|90,66
|-0,55
|