***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 15:11
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077954
BIST
15:074.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 48,05
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:0718,6075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1305
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:0718,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0747
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:071.000,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,64
|Açılış
|: 1.000,79
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:07
|GUBRF
|162,80
|726.611.023
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.324.887
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.429.004
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|34.586.198
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,82
|10.578.337.367
|% -2,18
|
|THYAO
|114,20
|9.307.444.520
|% 6,53
|
|EKGYO
|5,04
|4.942.814.512
|% 5,22
|
|ASELS
|36,62
|4.300.421.381
|% 2,69
|
|KRDMD
|13,22
|3.758.411.033
|% -4,55
|
|EKGYO
|5,04
|4.942.814.512
|% 5,22
|
|EREGL
|35,82
|10.578.337.367
|% -2,18
|
|KRDMD
|13,22
|3.758.411.033
|% -4,55
|
|SKBNK
|2,13
|539.211.816
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,26
|2.086.108.401
|% 0,11
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6057
|18,6075
|% 0,71
|
|Euro
|18,6035
|18,6097
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,2687
|21,3753
|% 0,24
|
|Frank
|18,7140
|18,8267
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9337
|4,9585
|% 0,60
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-3,85
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.696
|6.746
|-2,00
|
|Yarım
|3.263
|3.298
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|-0,44
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 71 artarak (% 1.35 ) 3, 883
-
15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, GUBRF, IHEVA, SNKRN, EGGUB, DESA, OTTO, ETILR, ALCTL, GRSEL
-
15:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, ISBIR, VKING, SILVR
-
15:21
KMPUR, IHEVA, TEZOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:21
POLTK, ISBTR, ULAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında