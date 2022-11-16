***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:41
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRCAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080348
BIST
15:444.677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,97
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
15:4418,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:4419,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1335
|Açılış
|: 19,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:441.065,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.065,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ALBRK
|3,08
|222.742.811
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|85.143.384
|% 9,99
|
|KLMSN
|18,75
|101.100.483
|% 9,97
|
|PRDGS
|11,58
|171.888.327
|% 9,97
|
|MIATK
|143,40
|484.737.262
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.107.042
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|352.880.948
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.247.493
|% -9,95
|
|THYAO
|104,70
|6.893.386.994
|% -3,94
|
|YKBNK
|11,33
|6.510.810.175
|% 5,00
|
|ISCTR
|10,20
|5.529.029.888
|% 4,83
|
|AKBNK
|17,01
|5.043.205.098
|% 5,06
|
|EREGL
|37,42
|4.532.314.420
|% -0,48
|
|YKBNK
|11,33
|6.510.810.175
|% 5,00
|
|ISCTR
|10,20
|5.529.029.888
|% 4,83
|
|SKBNK
|2,40
|1.188.221.955
|% 2,56
|
|EKGYO
|5,63
|2.472.480.962
|% 1,26
|
|TSKB
|3,39
|1.475.128.588
|% 3,99
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6097
|18,6216
|% 0,11
|
|Euro
|19,3881
|19,3963
|% 0,65
|
|Sterlin
|22,1074
|22,2183
|% 0,49
|
|Frank
|19,7424
|19,8613
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9383
|4,9630
|% 0,07
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,32
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|2,72
|
|Cumhuriyet
|7.106
|7.214
|21,00
|
|Tam
|7.075
|7.187
|-8,00
|
|Yarım
|3.436
|3.513
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.756
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|0,21
|
|B. Petrol
|94,07
|94,07
|0,21
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 9 artarak (% 0.36 ) 4, 116
-
15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALBRK, BURVA, PRDGS, BRLSM, AKENR, ITTFH, IEYHO, MEGAP, SMRTG, MEDTR
-
15:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALCTL, MNDRS, DOGUB, KERVN, ZEDUR, SNGYO
-
15:57
BMSCH, HEDEF, YYAPI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:57
DAGHL, ORCAY, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında