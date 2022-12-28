***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:35
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRCAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090491
BIST
15:045.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -50,50
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
15:0418,7166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
15:0419,9195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0328
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
15:041.085,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,09
|Açılış
|: 1.085,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler15:04
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.114.700
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,68
|514.705.256
|% 9,89
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.566.740
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,60
|121.412.010
|% -9,63
|
|CMBTN
|559,50
|43.845.271
|% -8,89
|
|KOZAL
|604,20
|4.366.046.202
|% -8,86
|
|KOZAL
|604,20
|4.366.046.202
|% -8,86
|
|THYAO
|140,10
|4.020.435.107
|% -2,10
|
|ENKAI
|32,24
|3.862.302.930
|% 5,50
|
|KRDMD
|18,15
|3.247.294.737
|% 2,20
|
|ASELS
|58,00
|3.038.819.387
|% 0,09
|
|EKGYO
|8,19
|1.678.995.776
|% -1,44
|
|KRDMD
|18,15
|3.247.294.737
|% 2,20
|
|YKBNK
|11,75
|1.783.370.684
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,86
|1.794.803.342
|% -1,00
|
|SKBNK
|3,01
|409.591.621
|% -2,27
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7077
|18,7166
|% 0,24
|
|Euro
|19,9041
|19,9195
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,5379
|22,6510
|% 0,67
|
|Frank
|20,0979
|20,2190
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9641
|4,9890
|% 0,25
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,93
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.331
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-0,04
|