***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 11:34
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRCAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273414
BIST
'
13:109.622
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 74,37
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.717
13:1032,5400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0885
|Açılış
|: 32,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
13:1034,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1226
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
13:102.501,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,80
|Açılış
|: 2.501,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler13:08
|SELGD
|58,30
|34.205.295
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|3.348.918
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|84.128.310
|% 9,99
|
|SNICA
|38,78
|262.508.663
|% 9,98
|
|TMSN
|184,20
|912.887.288
|% 9,97
|
|CELHA
|41,62
|71.865.625
|% -9,99
|
|AKYHO
|8,04
|200.512.616
|% -6,73
|
|ENSRI
|30,24
|147.644.520
|% -6,09
|
|GRNYO
|11,00
|203.847.054
|% -5,25
|
|SOKM
|59,80
|880.922.591
|% -4,85
|
|THYAO
|300,25
|4.429.343.324
|% 1,09
|
|YKBNK
|30,54
|2.648.507.281
|% 1,80
|
|AKBNK
|57,35
|2.303.583.285
|% 2,69
|
|ISCTR
|12,26
|2.140.164.238
|% 0,82
|
|ENTRA
|14,21
|2.068.553.786
|% -4,31
|
|ZOREN
|5,88
|1.388.922.542
|% 2,80
|
|ISCTR
|12,26
|2.140.164.238
|% 0,82
|
|ENTRA
|14,21
|2.068.553.786
|% -4,31
|
|EKGYO
|10,27
|1.255.987.629
|% -4,02
|
|YKBNK
|30,54
|2.648.507.281
|% 1,80
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5337
|32,5384
|% 0,27
|
|Euro
|34,6632
|34,6741
|% 0,37
|
|Sterlin
|40,5522
|40,7555
|% 0,48
|
|Frank
|35,6856
|35,8645
|% 0,31
|
|Riyal
|8,6689
|8,7124
|% 0,12
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,46
|28,49
|% 0,66
|
|Platin
|958,52
|959,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,85
|1.026,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,12
|89,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.388,55
|2.388,82
|% 0,66
|