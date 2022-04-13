***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2022 10:02
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.04.2021 tarih ve 2022/07 sayılı kararı gereği Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket Denetim Komitesi'nin olumlu görüşü doğrultusunda 2022 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir)'nin seçimi teklifinin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019957
BIST
09:552.483
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|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAL
|173,80
|68.439.659
|% 9,51
|
|KOZAA
|31,16
|48.244.374
|% 8,12
|
|SUMAS
|85,00
|65.875
|% 4,29
|
|ESEN
|35,42
|1.506.731
|% 3,15
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KAPLM
|56,20
|1.873.877
|% -7,11
|
|OYLUM
|2,18
|894.151
|% -6,44
|
|ASUZU
|87,80
|1.127.967
|% -2,44
|
|MIPAZ
|6,90
|171.693
|% -2,13
|
|KOZAL
|173,80
|68.439.659
|% 9,51
|
|GARAN
|13,86
|55.439.751
|% 0,95
|
|KOZAA
|31,16
|48.244.374
|% 8,12
|
|THYAO
|37,24
|34.684.913
|% 0,00
|
|SISE
|17,44
|30.911.755
|% 0,98
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|ZOREN
|2,05
|10.168.724
|% 1,49
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|GARAN
|13,86
|55.439.751
|% 0,95
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|DOHOL
|4,00
|14.332.712
|% 1,78
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|TSKB
|1,72
|6.138.781
|% 0,00
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|YKBNK
|5,18
|17.726.180
|% 2,34
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|09:55
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|14,5792
|% -0,13
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|Euro
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|15,8225
|% 0,08
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|Sterlin
|18,8831
|18,9778
|% -0,10
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|Frank
|15,5481
|15,6417
|% -0,14
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|Riyal
|3,8746
|3,8941
|% -0,06
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|09:55
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.968
|1.969
|1,83
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|Altın Gr.
|923
|923
|0,81
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|0,09
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|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,04
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|B. Petrol
|105
|105
|-0,02
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