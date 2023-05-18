***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.05.2023 15:33
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.04.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin ve "Denetçi Seçimi" başlıklı 22. Maddesinin tadili hakkında bilgi paylaşılmıştı.
Yönetim Kurulu'nun 17.05.2023 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesine imkan sağlayabilmek amacıyla Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi'nin (e-YKS) kurulması hususunun da eklendiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. Maddesinin ve "Denetçi Seçimi" başlıklı 22. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle tadiline, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve gerekli izinlerin alınmasını takiben tadil metninin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152341
BIST
18:054.502
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -159,95
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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1.262,45
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|32,14
|195.701.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|35,32
|14.510.255
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|796.528.395
|% -9,99
|
|AVHOL
|30,58
|466.995.186
|% -9,95
|
|AKYHO
|1,87
|27.621.307
|% -9,66
|
|DGGYO
|25,90
|80.265.652
|% -9,63
|
|GOKNR
|11,45
|211.948.501
|% -8,98
|
|THYAO
|132,60
|5.812.137.864
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|KCHOL
|78,00
|2.744.230.546
|% -3,82
|
|ASTOR
|48,80
|2.715.862.876
|% -5,97
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,07
|1.925.515.627
|% -5,30
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|YKBNK
|9,10
|2.116.299.169
|% -2,78
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|DOHOL
|8,43
|1.221.580.241
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7914
|19,7953
|% 0,19
|
|Euro
|21,3156
|21,3253
|% -0,56
|
|Sterlin
|24,5119
|24,6349
|% -0,32
|
|Frank
|21,8029
|21,9342
|% -0,43
|
|Riyal
|5,2627
|5,2891
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-25,05
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-13,88
|
|Cumhuriyet
|9.100
|9.237
|44,00
|
|Tam
|9.052
|9.288
|35,88
|
|Yarım
|4.453
|4.604
|19,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.295
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,94
|14,97
|-0,13
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|-1,26
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