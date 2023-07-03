***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.04.2023, 18.05.2023 ve 25.05.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızda Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin ve "Denetçi Seçimi" başlıklı 22. Maddesinin tadili hakkında bilgi paylaşılmıştı.Söz konusu tadil Şirketimizin 20.06.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış, genel kurulun tescili ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Şirketimizin tadil edilmiş Esas Sözleşmesi de ekte paylaşılmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164671BIST