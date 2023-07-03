***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.07.2023 19:07
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.04.2023, 18.05.2023 ve 25.05.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızda Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin ve "Denetçi Seçimi" başlıklı 22. Maddesinin tadili hakkında bilgi paylaşılmıştı.
Söz konusu tadil Şirketimizin 20.06.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış, genel kurulun tescili ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Şirketimizin tadil edilmiş Esas Sözleşmesi de ekte paylaşılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164671
BIST
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18:056.015
En Düşük
|Değişim
|: 4,45%
|| 256,18
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
6.018
18:0525,9231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0285
|Açılış
|: 75,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 75,4100
|
25,9409
En Düşük
25,8936
18:0528,2521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0572
|Açılış
|: 14,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9100
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28,3405
En Düşük
28,2292
18:0519,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,01
|Açılış
|: 19,11
|
|Önceki Kapanış
|: 19,10
|
19,12
En Düşük
19,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|14,85
|100.907.933
|% 10,00
|
|FORTE
|31,02
|254.822.246
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.510,60
|406.048.373
|% 10,00
|
|ARASE
|48,08
|80.712.953
|% 10,00
|
|DERIM
|13,75
|46.458.001
|% 10,00
|
|UZERB
|243,20
|4.831.551
|% -9,93
|
|INGRM
|570,30
|20.936.351
|% -8,03
|
|BURVA
|62,10
|37.345.966
|% -6,12
|
|SAYAS
|28,50
|171.415.831
|% -4,17
|
|BURCE
|158,40
|41.757.051
|% -3,88
|
|THYAO
|210,50
|12.733.549.548
|% 8,67
|
|ASTOR
|68,60
|5.849.697.357
|% 3,24
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|TUPRS
|85,00
|4.259.854.140
|% 7,19
|
|EREGL
|38,70
|4.195.610.707
|% 5,39
|
|YKBNK
|13,21
|4.076.264.843
|% 1,77
|
|EKGYO
|7,69
|1.776.515.693
|% 3,92
|
|ZOREN
|3,56
|751.585.479
|% 2,89
|
|ISCTR
|14,25
|2.818.180.730
|% 1,35
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9120
|25,9248
|% 0,12
|
|Euro
|28,2978
|28,3651
|% 0,20
|
|Sterlin
|32,7963
|32,9608
|% 0,02
|
|Frank
|28,8041
|28,9776
|% 0,03
|
|Riyal
|6,8902
|6,9247
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.601
|1.601
|3,09
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.143
|5.310
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.579
|2.655
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,10
|0,13
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KOZAA
Yüzde 8.41 oranında artışla 56.05 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 880, 770 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 25 artarak (% 4.37 ) 6, 675
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17:58XU100
Endeks 6, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 28 üstünde . İşlem hacmi 97, 920.00 milyon TL de
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17:58EGSER
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 892, 411 adet işlem
-
17:56SUNTK
Yüzde 8.45 oranında artışla 49.52 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 272 adet işlem