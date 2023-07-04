***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2023AçıklamalarGüncel Esas Sözleşme ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No15. ve 22. Madde 26/06/2023 26/06/2023 10860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165298BIST