***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 0 39.311.954 -7.256.169 370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-127.460.041 127.460.041 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.101 -8.418.156 0 -21.147.554 -29.549.609 0 -29.549.609Dönem Karı (Zararı)0 -21.147.554 -21.147.554 0 -21.147.554Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.101 -8.418.156 0 0 -8.402.055 0 -8.402.055Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.122.188 -8.418.156 0 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -21.147.554 531.182.271 0 531.182.271Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.123.877 -13.656.155 0 0 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler-28.679.337 28.679.337 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)326.171 -11.596.090 0 -90.621.349 -101.891.268 0 -101.891.268Dönem Karı (Zararı)-90.621.349 -90.621.349 -90.621.349Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)326.171 -11.596.090 0 0 -11.269.919 0 -11.269.919Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -797.706 -25.252.245 0 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -90.621.349 418.519.532 0 418.519.532Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.124.842 25.112.347Dönem Karı (Zararı)-90.621.349 -21.147.554Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler125.705.012 46.325.802Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 2.823.334 2.903.113Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler458.326 289.585Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 458.326 289.585Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.776.019 436.753Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -3.589.716 -5.655.749Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 7.365.735 6.092.502Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler55.667.213 38.356.011Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler72.423.366 12.197.766İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler7 -191.479 -191.480İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 72.614.845 12.389.246Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -4.279.411 -812.650Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -49.800Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0 -49.800Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 -5.163.835 -6.994.976İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.797.331 -4.775Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler397.398 172.060İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)397.398 172.060Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.177.209 1.188.196Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-343.380 617.484İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-343.380 617.484İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.674.140 -1.982.515Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-17.074.826 -4.169.664Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)400.686 2.187.149Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.286.332 25.173.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-161.490 -61.126YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI15.966.811 5.126.702İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 879.800Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 879.800Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.940.463 -1.380.719Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -7.940.463 -1.380.719Alınan Temettüler0 0 0Alınan Faiz3.587.000 5.627.621Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20.320.274 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.480.050 -1.363.080Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 14.526.177 2.176.040Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -38.171 -148.968Ödenen Faiz6 -7.956 -3.390.152YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.571.703 28.875.969NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.571.703 28.875.969DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 133.406.565 85.548.862DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 180.978.268 114.424.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 181.004.895 133.430.476Ticari Alacaklar4.765.999 5.163.397İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 4.765.999 5.163.397Diğer Alacaklar1.209.484 2.562.393İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 660.889 589.606İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 548.595 1.972.787İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 25.473.489 22.696.338Peşin Ödenmiş Giderler2.287.430 421.688İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 2.287.430 421.688Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 577.582 416.092Diğer Dönen Varlıklar7.862.198 6.505.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 7.862.198 6.505.047ARA TOPLAM223.181.077 171.195.431TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR223.181.077 171.195.431DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 10.334.327 10.334.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Diğer Finansal Yatırımlar5 10.334.327 10.334.327Diğer Alacaklar73.131.653 75.024.192İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 72.600.000 74.492.539İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 531.653 531.653İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 22.113.022 19.726.338Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 691.134.082 763.201.048Maddi Duran Varlıklar8 218.247.461 212.567.818Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 51.541.160 52.103.675Ertelenmiş Vergi Varlığı17 15.309.123 11.022.155Diğer Duran Varlıklar0 2.045.684İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0 2.045.684TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.081.810.828 1.146.025.237TOPLAM VARLIKLAR1.304.991.905 1.317.220.668KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları129.597.959 116.394.469İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 129.597.959 116.394.469İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0 0Ticari Borçlar31.563.910 32.921.743İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 5.258 36.753İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 31.558.652 32.884.990Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar349.703 265.670Diğer Borçlar4.864.083 4.555.386İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 202.115 778.014İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 4.661.968 3.777.372Kısa Vadeli Karşılıklar1.066.263 767.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 1.066.263 767.735ARA TOPLAM167.441.918 154.905.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER167.441.918 154.905.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 704.442.252 628.536.656Ticari Borçlar12.968.241 11.953.788İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 12.968.241 11.953.788Uzun Vadeli Karşılıklar829.796 576.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar0 774.318 576.734Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 55.478 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler790.166 837.687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 790.166 837.687TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER719.030.455 641.904.865TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER886.472.373 796.809.868ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar418.519.532 520.410.800Ödenmiş Sermaye10 255.600.000 255.600.000Sermaye Düzeltme Farkları10 41.247.788 41.247.788Geri Alınmış Paylar (-)10 -8.450.916 -8.450.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-797.706 -1.123.877Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-797.706 -1.123.877Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-797.706 -1.123.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-25.252.245 -13.656.155Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-25.252.245 -13.656.155Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-25.252.245 -13.656.155Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 39.311.954 39.311.954Diğer Yedekler-7.256.169 -7.256.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları214.738.175 243.417.512Net Dönem Karı veya Zararı-90.621.349 -28.679.337Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR418.519.532 520.410.800TOPLAM KAYNAKLAR1.304.991.905 1.317.220.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 13.455.674 14.588.668Satışların Maliyeti11 -4.781.267 -4.729.232TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.674.407 9.859.436BRÜT KAR (ZARAR)8.674.407 9.859.436Genel Yönetim Giderleri12 -5.938.132 -6.271.278Pazarlama Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 21.414.362 16.054.806Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.790.995 -1.580.910ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.359.642 18.062.054Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 5.163.835 7.044.776Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 -72.614.845 -12.389.246FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-47.091.368 12.717.584Finansman Gelirleri15 16.321.367 8.387.630Finansman Giderleri16 -64.130.759 -43.065.419SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-94.900.760 -21.960.205Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.279.411 812.651Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 4.279.411 812.651SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-90.621.349 -21.147.554DÖNEM KARI (ZARARI)-90.621.349 -21.147.554Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-90.621.349 -21.147.554Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar326.171 16.101Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -37.785 20.126Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar445.500 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)445.500 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-81.544 -4.025Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 7.557 -4.025Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi-89.101 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-11.596.090 -8.418.156Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.596.090 -8.418.156Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-11.596.090 -8.418.156DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.269.919 -8.402.055TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-101.891.268 -29.549.609Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-101.891.268 -29.549.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850277BIST