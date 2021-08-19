***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı 0Transferler-28.679.337 28.679.337 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-93.204 -18.595.236 -137.414.284 -156.102.724 0 -156.102.724Dönem Karı (Zararı)-137.414.284 -137.414.284 0 -137.414.284Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-93.204 -18.595.236 0 -18.688.440 0 -18.688.440Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.217.081 -32.251.391 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -137.414.284 364.308.076 0 364.308.076Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 0 -8.450.916 0 -7.169.975 -39.348.448 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -124.004.098 364.668.311 0 364.668.311Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Transferler-124.004.098 124.004.098 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)92.822 -20.647.351 -55.256.912 -75.811.441 0 -75.811.441Dönem Karı (Zararı)-55.256.912 -55.256.912 -55.256.912Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)92.822 -20.647.351 0 -20.554.529 0 -20.554.529Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -7.077.153