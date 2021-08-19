***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 20:49
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı 0
Transferler
-28.679.337 28.679.337 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.204 -18.595.236 -137.414.284 -156.102.724 0 -156.102.724
Dönem Karı (Zararı)
-137.414.284 -137.414.284 0 -137.414.284
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.204 -18.595.236 0 -18.688.440 0 -18.688.440
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.217.081 -32.251.391 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -137.414.284 364.308.076 0 364.308.076
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 0 -8.450.916 0 -7.169.975 -39.348.448 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -124.004.098 364.668.311 0 364.668.311
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
-124.004.098 124.004.098 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.822 -20.647.351 -55.256.912 -75.811.441 0 -75.811.441
Dönem Karı (Zararı)
-55.256.912 -55.256.912 -55.256.912
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
92.822 -20.647.351 0 -20.554.529 0 -20.554.529
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -7.077.153